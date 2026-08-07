Conociendo Rusia busca un artista mendocino para su show en Mendoza: cómo participar

Conociendo Rusia llega a Mendoza con "Mateo" y lanzó una convocatoria para elegir al artista local que abrirá su show.

Sin banda y con un marco más íntimo: la nueva apuesta de Conociendo Rusia para su gira.

Conociendo Rusia vuelve a Mendoza con su nuevo espectáculo solista el sábado 12 de septiembre a las 21.30 h en el Teatro Mendoza. Tras el éxito del Jet Love Tour, Mateo Sujatovich llega en un formato acústico y despojado. Las entradas ya están a la venta en Tuentrada.com y Maxi Mall.

Esta propuesta sin banda busca transformar el repertorio habitual del proyecto en una experiencia orgánica y directa. Reduciendo la puesta en escena a la voz, la guitarra y el piano, la intención del artista es reinterpretar sus cuatro álbumes de estudio desde un lugar de mayor vulnerabilidad y cercanía. La iniciativa retoma el antecedente del Solo Tour de 2023, pero esta vez con un alcance internacional que abarcará más de cincuenta ciudades en veinte países.

Mateo Sujatovich llega a la provincia con un formato solista que recorre toda su trayectoria. Gentileza Prensa. Cómo participar de la convocatoria para abrir el show de Conociendo Rusia en Mendoza La gira de Conociendo Rusia sumará un solista mendocino para abrir la fecha local. Gentileza Prensa. En paralelo al anuncio del recorrido, el músico puso en marcha una iniciativa federal denominada "Mateo te presenta a vos". El certamen tiene como objetivo seleccionar a un artista local en cada provincia para que sea el encargado de abrir el show, generando así un espacio de difusión clave para los nuevos talentos.

Quienes deseen postularse para la fecha en Mendoza tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo domingo 16 de agosto. Los músicos interesados deben completar un formulario digital y enviar su material artístico para ser evaluados por la producción.