Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Lo habrás imaginado: Impactante thriller policial argentino Lo habrás imaginado .La prestigiosa directora Victoria Chaya Miranda regresa al cine nacional con un potente e incómodo relato sobre las redes de poder, la trata infantil y la complicidad familiar. La rutinaria vida de Abril (Diana Lamas) se desmorona ante la inesperada reaparición de su tío (Mario Pasik) y un viejo amigo (Carlos Portaluppi), quienes la arrastran hacia una peligrosa investigación judicial que expondrá los secretos de una "familia ejemplar". Galardonado en festivales internacionales, este crudo e indispensable film de suspenso invita a reflexionar sobre silencios sociales históricos.
Funciones: domingo 9 de agosto a las 21:30 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $3.600
- Dos pianos: cuenta la historia de Mathias (François Civil) que vuelve a Lyon después de recorrer el mundo dando conciertos. En tal ciudad, el artista se reencuentra con Elena (Charlotte Rampling), su mentora que prepara su presentación despedida y ha convocado a su estelar discípulo para el evento. También tiene una imporetancia central en el relato Claude (Nadia Tereszkiewicz), una mujer que se quedó en Lyon para desarrollar su vida junto a su marido y su hijo. Paulatinamente, el film va descubriendo el misterio detrás del vínculo entre Mathias y Claude, mientras la trama es acompañada por una banda sonora superlativa que incluye una bella interpretación de una pieza de Bach.
Funciones: domingo 9 de agosto a las 18:30 horas.
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.500