Ir al cine hoy es un capricho costoso: esto cuestan las entradas y comidas dentro de las salas

En cualquier provincia del país, el plan del cine es muy particular por los pasos que conlleva: elegir película, comprar snacks y vivir la gran experiencia. ¿Lo que siempre se repite? La gran cantidad de dinero necesaria para darse ese "lujito".

Aunque agrupa cinéfilos y locos por las historias de ficción, el cine no es solamente un espacio para un grupo reducido o particular. Durante las vacaciones escolares, como plan de fin de semana o para el festejo de alguna fecha en particular, ir al cine a ver una película puede convertirse en una gran experiencia.

Sin embargo, en Argentina la situación económica no ayuda a que cualquier persona tenga la posibilidad de pasar un rato fuera de su hogar, comiendo algo rico y centrándose únicamente en una pantalla gigante frente a sus ojos. Aunque ir al cine siempre fue un plan costoso, sus valores parecen subir cada día más y, de esta manera, convierten una opción de ocio en un lujo costosísimo.

Los tickets para las películas ¡por las nubes! Para empezar, la elección de una película para ver es la base del plan. Las cintas pueden presentarse en sala común, 3D e incluso actualmente se encuentran salas mucho más costosas y extravagantes para aquellos que consideran que el cine es todo un estilo de religión.

¿Vos creés económico la salida al cine? Archivo En ciertas cadenas de cine de nuestro país, es posible encontrar salas Gold Class, Comfort e incluso 4D. Los precios rondan los siguientes promedios aunque varían de acuerdo a la zona y provincia:

Sala 2D (común): $17.000

Sala 3D: $21.000

Sala 4D: $28.000

Sala Gold Class: $20.000

Sala Comfort: entre $18.000 y $25.000 variando si es 2D o 3D. ¿Cuánto cuesta comer en el cine? El plan de cine no es simple ni económico. Acudir a una gran sala de cine no implica únicamente elegir una película para ver ya que, para que la experiencia sea completa, se deben sumar detallitos que cuestan tanto o más que la misma entrada.