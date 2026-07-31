Ir al cine hoy es un capricho costoso: esto cuestan las entradas y comidas dentro de las salas
En cualquier provincia del país, el plan del cine es muy particular por los pasos que conlleva: elegir película, comprar snacks y vivir la gran experiencia. ¿Lo que siempre se repite? La gran cantidad de dinero necesaria para darse ese "lujito".
Aunque agrupa cinéfilos y locos por las historias de ficción, el cine no es solamente un espacio para un grupo reducido o particular. Durante las vacaciones escolares, como plan de fin de semana o para el festejo de alguna fecha en particular, ir al cine a ver una película puede convertirse en una gran experiencia.
Sin embargo, en Argentina la situación económica no ayuda a que cualquier persona tenga la posibilidad de pasar un rato fuera de su hogar, comiendo algo rico y centrándose únicamente en una pantalla gigante frente a sus ojos. Aunque ir al cine siempre fue un plan costoso, sus valores parecen subir cada día más y, de esta manera, convierten una opción de ocio en un lujo costosísimo.
Los tickets para las películas ¡por las nubes!
Para empezar, la elección de una película para ver es la base del plan. Las cintas pueden presentarse en sala común, 3D e incluso actualmente se encuentran salas mucho más costosas y extravagantes para aquellos que consideran que el cine es todo un estilo de religión.
En ciertas cadenas de cine de nuestro país, es posible encontrar salas Gold Class, Comfort e incluso 4D. Los precios rondan los siguientes promedios aunque varían de acuerdo a la zona y provincia:
- Sala 2D (común): $17.000
- Sala 3D: $21.000
- Sala 4D: $28.000
- Sala Gold Class: $20.000
- Sala Comfort: entre $18.000 y $25.000 variando si es 2D o 3D.
¿Cuánto cuesta comer en el cine?
El plan de cine no es simple ni económico. Acudir a una gran sala de cine no implica únicamente elegir una película para ver ya que, para que la experiencia sea completa, se deben sumar detallitos que cuestan tanto o más que la misma entrada.
Actualmente, en cualquier cadena de cine de Argentina se encuentra el clásico candy bar donde los clientes pueden comprar algo de alimento o bebidas para disfrutar durante la película. Pero ¿cuánto cuesta comer dentro del cine?
- Balde de pochoclos: entre $11.000 y $13.500
- Bolsa de pochoclos mediana: $9.500 en promedio
- Vaso de gaseosa: entre $8.400 y $10.500
- Agua saborizada de 500ml: $5.600 en promedio
Teniendo en cuenta estos precios, ya se puede considerar que incluso una botellita de agua, que suele cobrarse a un valor promedio de $3.000 en un restaurante, cuesta casi el doble dentro de una cadena de cine. Le sigue la realidad de que los productos necesarios para hacer pochoclos (maíz pisingallo y azúcar) no superan los $5.000 en total si se los quiere elaborar en casa.
Aunque estos valores ya parezcan exorbitantes, no son el extremo. Actualmente, las bolsas de pochoclos y aguas saborizadas pasan desapercibido en un candy bar que ofrece propuestas mucho más creativas y llamativas para el público: los combos coleccionables.
- Combos de Minions: 1 pochoclera, 1 balde de pochoclos, 1 gaseosa grande, 1 gomitas y 1 agua por un valor total de $99.000. O la opción de: 1 vaso con topper con gaseosa, 1 balde de pochoclos, 1 gomitas y 1 agua de $39.000 a $89.000 dependiendo el diseño del vaso.
- Combo Spider-Man: 1 vaso 3D extragrande y 1 balde de pochoclos por $53.000. O la opción de: 1 balde de pochoclos, 2 gaseosas premium extragrandes en vasos coleccionables y 1 golosina por el precio de $43.000.
Un lujo necesario ¿o no?
Considerando todos y cada uno de estos precios entre entradas y snacks, el ir al cine es un plan que debe organizarse con tiempo y cada vez con menos frecuencia por el dinero que debe gastarse en el momento. A pesar de la existencia de promociones en ciertos días o beneficios de bancos y clubes, definitivamente el cine ya es un lujo o un capricho que no todos pueden darse. ¿Qué opinás?