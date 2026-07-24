Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: Tras la caída de Troya, el rey de Ítaca, Odiseo (Matt Damon), emprende el viaje de regreso por el mar Mediterráneo junto a su tripulación. El viaje se convierte en un calvario de diez años donde enfrentan a criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las sirenas y la deidad Circe. Fiel a su filosofía, Nolan rechazó el uso abusivo de pantallas digitales. Mandó a construir embarcaciones reales para filmar en alta mar y utilizó localizaciones desoladas de Islandia bajo el sol de medianoche para recrear las secuencias del Inframundo.

Funciones: viernes 24 a las 18:00 horas, sábado 25 a las 20:30 horas y domingo 26 a las 18:00 horas

Entradas: $7.500

El viaje de Chihiro

Sinopsis: En el ciclo homenaje al genio de Hayao Miyazaki el Imperial recibe su película más emblemática para disfrutar nuevamente en pantalla gigante y en idioma original (subtitulada al castellano). Ganadora del premio Oscar a la Mejor Película de Animación, Durante el traslado de su familia a los suburbios, una niña de 10 años de edad llamada Chihiro deambula por un mundo gobernado por dioses, brujas y espíritus, y donde los humanos se convierten en bestias.

Funciones: viernes 24 y sábado 25 de julio a las 18:00 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $3.600