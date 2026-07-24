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Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Las películas más accesibles del mercado en Mendoza. / archivo MDZ

Las películas más accesibles del mercado en Mendoza. / archivo MDZ

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

  • La odisea

Sinopsis: Tras la caída de Troya, el rey de Ítaca, Odiseo (Matt Damon), emprende el viaje de regreso por el mar Mediterráneo junto a su tripulación. El viaje se convierte en un calvario de diez años donde enfrentan a criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las sirenas y la deidad Circe. Fiel a su filosofía, Nolan rechazó el uso abusivo de pantallas digitales. Mandó a construir embarcaciones reales para filmar en alta mar y utilizó localizaciones desoladas de Islandia bajo el sol de medianoche para recrear las secuencias del Inframundo.

Matt Damon protagoniza "La Odisea" de Christopher Nolan.
Matt Damon protagoniza "La Odisea" de Christopher Nolan.

Funciones: viernes 24 a las 18:00 horas, sábado 25 a las 20:30 horas y domingo 26 a las 18:00 horas

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas: $7.500

  • El viaje de Chihiro

Sinopsis: En el ciclo homenaje al genio de Hayao Miyazaki el Imperial recibe su película más emblemática para disfrutar nuevamente en pantalla gigante y en idioma original (subtitulada al castellano). Ganadora del premio Oscar a la Mejor Película de Animación, Durante el traslado de su familia a los suburbios, una niña de 10 años de edad llamada Chihiro deambula por un mundo gobernado por dioses, brujas y espíritus, y donde los humanos se convierten en bestias.

Funciones: viernes 24 y sábado 25 de julio a las 18:00 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $3.600

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