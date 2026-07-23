¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Backrooms: versión extendida Sinopsis: Una misteriosa puerta irrumpe en el sótano de una sala de exposición de muebles y abre el paso a un espacio imposible: un laberinto infinito de habitaciones desiertas y pasillos idénticos, donde el tiempo y la realidad parecen haberse fracturado. En ese universo tan hipnótico como aterrador, cada avance profundiza el enigma y transforma lo cotidiano en una experiencia de suspenso absorbente.

El actor británico Chiwetel Ejiofor interpreta a Clark en "Backrooms". A24 Duración: 127 minutos

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Avan Jogia, Robert Bobroczkyi, Ember Ambrose, Krista Kosonen, Philip Granger

El gran viaje Sinopsis: Cuatro semillas de un diente de león son las únicas supervivientes de una serie de explosiones nucleares que están destruyendo la Tierra. Lanzadas al cosmos, emprenderán una aventura inolvidable para encontrar un nuevo hogar donde puedan restablecerse como especie.