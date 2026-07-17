Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: Al regresar a Francia tras una larga ausencia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora, Elena, para preparar un concierto. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a Claude, la mujer a la que una vez amó.

Funciones: sábado 18 a las 21 horas y martes 21 a las 20:30 horas

Entradas: $6.500

Minions vs Monstruos

Sinopsis: Desamparados, tres Minions buscan reinventarse creando su propia película de monstruos. Al invocar criaturas con un libro de hechizos, desatan accidentalmente un caos caótico en la ciudad que deberán detener.

Funciones: viernes 17 a las 15 horas, sábado 18 a las 16 horas, domingo 19 a las 13 horas y martes 21 a las 19 horas.

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $6.000