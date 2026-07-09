¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Moana, live action Sinopsis: Moana (Catherine Lagaaia) responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Elenco: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui.

Duración: 112 minutos

Evil Dead: en llamas Sinopsis: nos ofrece la aventura más salvaje y aterradora de la franquicia hasta la fecha, irrumpiendo en la gran pantalla con un nuevo capítulo de carnicería y caos demoníaco. Tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. A medida que, uno por uno, se transforman en Deadites —convirtiendo la reunión en una reunión familiar infernal—, ella descubre que los votos que hizo en vida... perduran incluso en la muerte.