El descargo de María Becerra tras la muerte de Sol Vallacari, la joven que apoyaba en su lucha contra el cáncer

Tras conocerse la lamentable noticia, la artista que estuvo en la etapa más difícil del tratamiento oncológico emitió un duro comunicado.

Falleció Sol Varacalli, la joven que batallaba contra un cáncer que migró a una metástasis en el hígado. Su historia llegó a muchas personas, entre ellas a María Becerra, quien no solo se convirtió en su máximo apoyo, sino también en una amiga cercana que la acompañó a lo largo de su duro tratamiento.

El lazo entre la artista y la joven comenzó el 21 de abril, fecha en la que se grabó un video que no tardó en volverse viral. En aquel clip, se podía ver a la joven de 28 años cumpliendo su sueño de cantar junto a La Nena de Argentina.

El triste anuncio de la familia Sol Vallacari murió a los 28 años. IG @sol.vallacari A través de la cuenta oficial de la joven (@sol.varacalli), su entorno más íntimo compartió una historia de Instagram para comunicar la dolorosa pérdida y agradecer a todos los que formaron parte de su red de contención:

"Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida. Ella peleó hasta lo último. Vamos a llevarla para siempre en nuestros corazones. Más tarde estaremos informando sobre dónde será el velatorio para quien desee ir a despedirla".

El desgarrador mensaje de María Becerra La artista despidió a quien se convirtió en su amiga. IG @mariabecerra Poco después de conocerse la noticia, la intérprete de Automático utilizó sus redes sociales para despedir a su amiga. Acompañando su mensaje con la canción "Yo te extrañaré" de Tercer Cielo y fotos de los momentos que compartieron juntas, incluso en la clínica durante su internación, la artista plasmó su desolación: