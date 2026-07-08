Dieron a conocer el informe toxicológico de Ernestina Pais: el dato clave sobre su muerte

A semanas del trágico accidente con un tren en San Isidro que le costó la vida a Ernestina Pais , la Justicia dio a conocer un elemento fundamental para la causa. Según se informó recientemente en LAM, los resultados del informe toxicológico arrojaron un dato clave cierra las especulaciones que habían circulado desde el momento del siniestro.

Durante la emisión, revelaron la información publicada por el periodista Rodrigo Alegre: el documento oficial llegó a la Fiscalía de San Isidro y determinó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias en la sangre de la conductora al momento del choque.

Desde el panel expresaron una fuerte indignación ante lo que calificaron como un "nivel de impunidad horrible" por parte de quienes difundieron teorías infundadas: "Se dijo cualquier pelotudez simplemente porque es gratis, porque no hay ningún tipo de sanción y nadie se hace cargo de las estupideces que dice. Y aparte, ella ya no está para defenderse".

En LAM aprovecharon la confirmación oficial para reivindicar la figura de Ernestina, recordando el esfuerzo que venía haciendo por su bienestar personal. "Luchó un montón para estar como estaba. Estaba feliz, tenía proyectos, tenía una vida por delante. Queda un hijo, queda un montón de familia, un montón de gente que la ama, y salen a bastardear a una mujer que lo dio todo" , sentenciaron.

Además, se encargaron de desmentir otras hipótesis incomprobables, como la versión de que venía hablando por teléfono o de que no había visto la formación. "Por lo menos se descarta esto que estaban todos diciendo. Fue un accidente", remarcaron.

La aclaración sobre su registro de conducir

El periodista notificó la información. X @rodrialegre

Durante el debate, también se abordó un tema que generó controversia en la opinión pública: el hecho de que Pais manejaba inhabilitada. Tras el recordado incidente de tránsito con una profesora de yoga, a la conductora se le había retirado el registro.

Ante esto, en el programa reconocieron la falta, pero pidieron no mezclar los tantos: "Partamos de esa base, no tenía registro y está perfecto recalcarlo (...) Pero era una contravención, no estaba cometiendo un delito. Es una contravención que está mal hacerla, pero no era un castigo por haber transgredido normas penales ni algo personal", explicaron, separando la infracción vial de las falsas acusaciones sobre su estado de sobriedad.

Para cerrar el tema, el panel hizo hincapié en el gran presente anímico y laboral que atravesaba Ernestina. "Ella se estaba cuidando, ella quería estar viva, estaba luchando mucho. Con todos los que hablé que la conocían me contaban distintos proyectos; se quería ir a Europa con el hijo, estaban por ir a Chile. Venía y estaba feliz con la gira y con la obra", concluyeron, dejando en claro que este informe toxicológico no hace más que confirmar que su trágico final fue producto de un accidente fatal.