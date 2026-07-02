En medio del dolor, el hijo de Ernestina Pais conmovió a todos con un mensaje

Benicio, el hijo de la periodista y Alejandro Guyot, compartió una historia de Instagram con un emotivo mensaje.

Benicio Guyot enfrenta los días más difíciles tras la muerte de Ernestina País. El joven de 22 años permanece acompañado por su familia y amigos, que desde el primer momento se organizaron para contenerlo en medio del profundo dolor.

Desde que recibió la noticia, cuando la Policía se presentó en su casa para comunicarle lo sucedido, el joven de 22 años permaneció acompañado en todo momento. Su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot, junto a familiares y amigos, se organizó para brindarle contención y no dejarlo solo durante este proceso.

El joven de 22 años le dedicó un emotivo posteo a su madre cuando falleció. Al momento del fallecimiento de Ernestina, Benicio vivía junto a ella. Por ahora no trascendió qué decisión tomará respecto de su futuro y si continuará en esa vivienda o se mudará con su padre. En cualquier caso, todavía atraviesa un momento muy reciente y complejo, por lo que cualquier definición sobre los próximos pasos parece prematura.

Aunque siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública, el joven hizo una excepción en medio del dolor para agradecer el cariño que recibió. En las últimas horas expresó en Instagram lo que está viviendo.

La historia que compartió Guyot en las últimas horas. Captura de pantalla Instagram Benicioguyot. "Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias", expresó el hijo de Ernestina Pais y Alejandro Guyot.