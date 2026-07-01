Por primera vez, Federica Pais habló tras la muerte de Ernestina y no pudo contener las lágrimas: qué dijo

En su regreso al trabajo, la conductora se refirió a la reciente pérdida de su hermana y agradeció al público: los detalles.

En la reciente emisión de su programa "1111 Argentina" en Argentina/12, Federica Pais se pronunció por primera vez tras el fallecimiento de su hermana, Ernestina Pais, ocurrido el pasado viernes. Las declaraciones, que luego fueron replicadas en LAM (América TV), mostraron a la conductora retomando su rutina laboral y dirigiéndose directamente a su audiencia para abordar el duelo familiar.

Las palabras de Federica Pais: "Ella y yo sabíamos" "Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", comenzó expresando Federica al inicio de la transmisión. A su vez, destacó el respeto del público general y de sus propios compañeros de trabajo, sorprendida por "tanta gente que no sabíamos que quería tanto a Ernestina".

Al referirse al vínculo personal entre ambas, la conductora fue contundente: "Agradecer, decirle que la amo. Y más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía".

Ernestina y Federica Pais. Archivo MDZ Durante su mensaje, también compartió una profunda reflexión sobre la partida de su hermana. "Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía", manifestó al aire.

Finalmente, Federica justificó su decisión de reincorporarse a sus actividades profesionales de forma inmediata, definiendo su labor en los medios como un espacio ambivalente. "Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Y de jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar", sentenció.