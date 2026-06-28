Cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: la devastadora reacción de la conductora

Revelaron los detalles del momento exacto en el que la comunicadora recibió la trágica noticia. Se encontraba preparándose para salir al aire en su programa de televisión.

El sorpresivo fallecimiento de Ernestina Pais generó una fuerte repercusión en los medios, y en la noche del sábado, Implacables (El Nueve), conducido por Susana Roccasalvo, dio a conocer cómo fue el momento en el que su hermana, Federica Pais, recibió la noticia.

Según la información detallada en el ciclo de espectáculos, la conductora se encontraba en su lugar de trabajo, a punto de comenzar su jornada laboral. "Federica, que ayer estaba dentro de este canal en Argentina 12 por salir al aire... pude averiguar bien si estaba en maquillaje o en peinado cuando los productores fueron a darle la noticia", explicaron al aire, precisando que el aviso ocurrió minutos antes del inicio de su emisión.

La reacción de Federica Pais El relato continuó describiendo el escenario en el que se encontraba Federica al momento de la confirmación. Priorizando las palabras textuales de la información recabada, en el programa señalaron: "Sí, estaba en sala, se estaba preparando, el programa va de 21.30 a 23... estaba en plena preparación cuando le avisaron y salió corriendo".

Ante la gravedad del hecho, la reacción inmediata de la conductora fue abandonar las instalaciones para acompañar a su círculo íntimo en este difícil momento, haciendo foco especialmente en el hijo de Ernestina, Benicio Guyot. "Evidentemente, bueno, ante una situación así, no había mucho que decir, se levantó y se fue corriendo para, bueno, contener a su familia, porque recordemos, el hijo tiene 22 años, el hijo de Ernestina", concluyeron en la emisión.

¿Cómo era el vínculo entre Federica y Ernestina? Las hermanas Pais. Archivo MDZ Esta dolorosa pérdida vuelve a poner el foco en el estrecho vínculo que unió a las hermanas a lo largo de sus vidas. Ambas compartieron la pasión por el periodismo y lograron consolidarse como figuras reconocidas de la radio y la televisión argentina. Aunque desarrollaron carreras con perfiles diferentes y en varias etapas enfrentaron rumores sobre supuestas diferencias mediáticas, la realidad demostró que mantuvieron una relación muy cercana, construyendo sus caminos sin perder jamás el contacto ni el acompañamiento mutuo.