El peluquero de Lionel Messi reveló los detalles más secretos de sus charlas privadas: "Tiene una energía única"

En el marco de un reciente cumpleaños del astro argentino, el estilista Nicolás Jaffe abrió las puertas de un vínculo que lleva más de dos años con Messi.

Nicolás Jaffe mantiene un vínculo laboral y de confianza con Lionel Messi desde hace más de dos años. / Instagram @nicojaffe

El pasado miércoles 24 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Lionel Messi, el estilista Nicolás Jaffe dialogó con el programa televisivo Lape Club Social Informativo, emitido por la señal América TV. Durante la entrevista, el joven peluquero sorprendió al público al describir la calidez y las particulares rutinas de cuidado personal que comparte junto al capitán de la Selección Argentina.

El peso de la humildad de Messi, según su estilista El peluquero destacó que el astro rosarino suele interesarse genuinamente por la vida personal de sus colaboradores. Instagram @nicojaffe El ingreso de Jaffe al entorno directo del astro rosarino no anduvo por los carriles tradicionales de las agencias, sino que se dio gracias a la intervención de otro futbolista de élite. “Me contacté con Luis Suárez y a las dos horas me dijo que le había encantado mi corte de pelo y que había hablado con Leo para decirle que cortaba bien y era buen pibe”, reveló el estilista.

Lejos de los comportamientos distantes que suelen asociarse a las celebridades mundiales, el peluquero hizo hincapié en la notable sencillez que el delantero despliega en cada cita. “Leo te choca la mano, a veces ni se corta el pelo y él siempre te saluda, te transmite un aura, una energía. Si no lo mirás ya sabés que está atrás tuyo”, relató con admiración.

Además, detalló que los encuentros con Lionel Messi suelen enfocarse en aspectos cotidianos: “No me decía mucha cosa para cortarle el pelo, mano a mano era una charla más sobre mí y mis cosas, me preguntaba cómo vivía, dónde”.