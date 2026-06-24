¿Le llegó? El tierno gesto de Mirtha Legrand por el cumpleaños de Lionel Messi que se llevó todas las miradas
La reina de la televisión no quiso dejar pasar el "Día más argentino" de la historia, y decidió pronunciarse al respecto: los detalles.
El 24 de junio no es un día más en el calendario nacional. Conocido popularmente en las redes sociales como el "Día más argentino", por agrupar los nacimientos y aniversarios de grandes ídolos populares de nuestra cultura, la fecha tiene como principal protagonista a Lionel Messi.
En el marco de su cumpleaños número 39, los saludos al capitán de la Selección Argentina llegaron desde todas partes del mundo, pero hubo uno en particular que se robó la atención de los usuarios: el de Mirtha Legrand.
Mirtha Legrand en sus redes sociales
La admiración de la máxima diva de la televisión por el astro rosarino es de público conocimiento. Por eso, "La Chiqui" no quiso quedarse afuera de las celebraciones virtuales y utilizó su cuenta oficial de X para hacerle llegar sus buenos deseos al campeón del mundo.
Con un tono cálido y cercano, la conductora le dedicó unas breves pero emotivas palabras. "Feliz Cumple Leo querido", comenzó escribiendo en su publicación, decorando el mensaje con emojis de cotillón y una torta.
Lejos de quedarse solo en el saludo formal, Mirtha agregó un sentido anhelo para el futbolista: "Que sigas cumpliendo deseos y lo que te haga feliz". Finalmente, para cerrar la dedicatoria, hizo extensivo su cariño hacia Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro: "Te mando un beso grande a vos y a toda tu adorable familia".
El tierno gesto de la legendaria figura de la televisión no pasó desapercibido en la plataforma. La publicación copó rápidamente el inicio de miles de internautas. En cuestión de horas, el mensaje superó las 64 mil visualizaciones, acumulando más de 6.300 "me gusta" y cientos de interacciones.
La comunidad tuitera también dijo presente, y llenó de comentarios dicha publicación. Algunos, aprovecharon el humor: "Un beso grande Leo. Todavía me acuerdo cuando saludé a tu bisabuelo recién bajando del barco de Italia", "Messi tiene que jugar hasta los 99 años", "La Chiqui trae suerte".