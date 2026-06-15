El demoledor archivo de Manuel Adorni que Mirtha Legrand sacó a la luz en pleno programa

En pleno debate por la denuncia contra el jefe de Gabinete, Legrand mandó al frente al funcionario con un inesperado video.

Mirtha Legrand no dejó pasar el tema y acorraló a Manuel Adorni con un video de archivo.

La mesa de Mirtha Legrand tuvo este sábado un fuerte momento político cuando se abordó la situación judicial de Manuel Adorni. En medio del debate sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario, la conductora decidió sumar un elemento que rápidamente llamó la atención de todos los presentes.

Para acompañar la discusión "La Chiqui" compartió con sus invitados unas imágenes de archivo de Adorni, cuando participó en La noche de Mirtha en 2024. El video fue utilizado para repasar algunas de las declaraciones que el jefe de Gabinete realizó sobre su situación económica.

Este fue el video que compartió Mirtha Legrand en La noche de Mirtha sobre Manuel Adorni El Archivo De Manuel Adorni En La Noche De Mirtha Uno de los fragmentos emitidos lo mostraba hablando sobre el sueldo que percibía por su función dentro del Gobierno nacional.

"Por si a alguien le interesa, ayer me depositaron mi sueldo y cobré 1.700.000 pesos como rango de secretario de Estado", expresó en aquel entonces el funcionario. La difusión de ese material generó repercusiones inmediatas entre los invitados.