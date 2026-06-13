Manuel Adorni, contra las cuerdas: se adelantó su informe en el Senado y expondrá el 2 de julio

En medio de cuestionamientos de la oposición, pedidos de interpelación, mociones de censura y tensiones dentro del propio oficialismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , deberá anticipar su informe de gestión ante el Senado y ya tiene fecha confirmada. Será el 2 de julio .

La decisión fue resultado de negociaciones entre el Gobierno y bloques aliados de la Cámara Alta, que constató MDZ este viernes . En esas conversaciones tuvo un rol activo la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich , y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt .

El Gobierno mantuvo contactos con legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical para terminar de cerrar los detalles de la presentación del funcionario en el Senado, una visita que comenzó a adquirir carácter de urgencia a medida que se profundizaban las críticas por haber mentido en su patrimonio tras reconocer que tenía 500 mil dólares por "ahorros en negro" y gracias a una supuesta inversión en bitcoins.

Luego de presentar su declaración jurada y brindar una entrevista televisiva, Adorni había anunciado a través de sus redes sociales que concurriría a la Cámara alta durante julio para exponer sobre la marcha de la gestión. En el Ejecutivo le estimaban durante la segunda quincena, pero se adelantó por reclamos de los dialoguistas.

Ese anuncio de Adorni, lejos de descomprimir la situación, provocó malestar entre los senadores. Desde distintos bloques recordaron que el jefe de Gabinete no se presenta en el Congreso desde el 29 de abril, cuando brindó su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

La reacción más contundente llegó desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien convocó para el próximo miércoles a una reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de analizar la situación. “El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, cuestionó la titular del Senado.

En este marco, el Gobierno aspira que con ese informe de gestión cese el hostigamiento parlamentario. Fuentes oficiales creen que pueden desactivar las dos sesiones convocadas por la oposición en ambas cámaras para destituir al jefe de Gabinete, tras sus omisiones sobre su patrimonio.

Los referentes de la mesa política aseguran que el PRO y la UCR no se prestarán para el debate que pretende impulsar una moción de censura contra el exvocero, instancia constitucional que podría apartar del cargo al funcionario.