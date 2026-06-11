Diputados convocó a una sesión para interpelar a Manuel Adorni y avanzar con una moción de censura

La sesión será el 23 de junio. Juliano pidió la censura tras la declaración jurada en la que Adorni sumó US$300.000 en Bitcoin que antes no figuraban.

La oposición consiguió convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio, con un temario que incorpora cinco pedidos de interpelación capaces de derivar en un voto de censura a Manuel Adorni.

Ese instrumento, previsto en el artículo 101 de la Constitución, le permite al Congreso remover al jefe de Gabinete si reúne la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.

El procedimiento puede arrancar tanto en el Senado como en Diputados y se habilita cuando se considera que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Parlamento.

Convocatoria a sesión El detonante: la declaración jurada de Adorni El último pedido de moción de censura lo presentó este jueves el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), pocas horas después de que se conociera la declaración jurada que finalmente entregó Adorni. "El jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones", planteó el legislador, en alusión a las inconsistencias en los datos que el funcionario aportó a ARCA.

De lo que dijo en el Congreso a lo que declaró ahora La presentación reabrió una contradicción. Tiempo atrás, en la propia Cámara de Diputados, Adorni había sostenido que no tenía nada que esconder: "Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna". Sin embargo, en su última declaración incorporó activos que antes no figuraban, entre ellos US$300.000 originados en operaciones con Bitcoin entre 2013 y 2018, ganancias que —según su relato— habría obtenido a partir de una inversión inicial de US$200.000.