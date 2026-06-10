Diputados aprobó la adhesión provincial al RIMI pese a las críticas del peronismo

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción por mayoría a la Ley Macro, la cual incluye (entre otros puntos) la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ) creado por Nación. Desde el peronismo cuestionaron el nuevo rol del Fondo para la Transformación y los alcances del proyecto.

La iniciativa también propone la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, con el objetivo de optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera; y la liquidación de activos de la DAABO (Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales). El proyecto fue anunciado por Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de mayo.

Con 33 votos a favor y 8 en contra , la iniciativa alcanzó la media sanción y pasará al Senado para su aprobación definitiva. Legisladores oficialistas argumentaron que la Ley Macro está pensada para la promoción de inversiones, la modernización de herramientas de financiamiento productivo, la reorganización de organismos provinciales y el saneamiento de activos históricos de la provincia.

Además de la adhesión a la ley nacional, el proyecto suma algunos beneficios locales como es la estabilidad impositiva, evitando la creación de nuevos impuestos o que se aumenten las alícuotas de los existentes por 10 años.

A su vez, también se agrega la prioridad en programas de formación y asistencia técnica; la participación programas provinciales de generación de empleo; y la preferencia en la localización y utilización de espacios en parques industriales.

La críticas del peronismo al RIMI

El peronismo (en su totalidad) votó en contra de la ley y criticó severamente tanto los incentivos a las medianas inversiones como el cierre del Fondo para la Transformación.

El diputado kirchnerista Lucas Ilardo tildó de “marciano” todo lo que se mezcló en la ley y cuestionó tanto la discrecionalidad que se le otorga al Ejecutivo para los beneficios como los montos mínimos de inversión para ingresar al programa: “Para las pymes no hay nada acá. El RIMI es un proyecto para beneficiar a los grandes”, criticó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasilardo/status/2064774181615538454&partner=&hide_thread=false Hoy se voto la disolución del Fondo de la transformación, una herramienta para ayudar a los que lo necesitaban.

Se aprobó la adhesión al RIMI para dar una amnistía fiscal y beneficios a los que tengan entre 120 mil y 9 millones de dólares para invertir.

Esto opinaba Cornejo… pic.twitter.com/s4icXeczCn — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 10, 2026

Por otro lado, Germán Gómez también apuntó contra la disolución del Fondo, señalando que ha sido una herramienta que ayudó mucho a los sectores productivos desde 1994: “Estamos liquidando una entidad que permaneció durante 30 años en la economía provincial y ayudó a un montón de productores primarios, muchísimas empresas que hoy están en la provincia de Mendoza se desarrollaron a raíz de esa herramienta tan importante”, señaló.

Que dice la ley sobre el Fondo para la Transformación

Según el proyecto, la herramienta debe tener una refuncionalización integral, adecuada al nuevo escenario económico y alejada de los créditos directos. Es por eso que los nuevos roles están apuntados a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.

En sus argumentos, se menciona el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo y como la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa, señalando que su funcionamiento al día de hoy depende principalmente de aportes del presupuesto provincial.