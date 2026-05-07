Cornejo reestructura dos organismos clave y lanza un nuevo plan para inversiones

El gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley para eliminar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) . El anuncio lo había realizado durante el discurso del 1º de mayo en la Legislatura y ahora se concretó con un plan de disolución y liquidación del sistema de créditos que fue creado hace tres décadas. Asimismo, el mandatario propuso la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apuntada a Pymes y creación de empleo.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que las propuestas enviadas a la Legislatura están orientadas a “profundizar la modernización del Estado, mejorar la eficiencia administrativa y promover la inversión”. Señalaron que el objetivo “es transformar la administración pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la generación de un entorno más atractivo para el desarrollo económico”.

El plan del Ejecutivo apunta por un lado a la adhesión al RIMI nacional, el cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, tras 30 años de vigencia y en tercer lugar una reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) motivada por el incendio del anexo de la zona Este ubicado en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín.

El gobernador envió a la Legislatura un proyecto de ley para la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Destacaron que se trata de una decisión estratégica para atraer capitales nacionales y extranjeros en un contexto donde la competitividad resulta determinante.

La propuesta sostiene que “Mendoza debe ofrecer herramientas que impulsen el desarrollo”, al tiempo que se destaca que los beneficios propuestos permitirán a las PyMES y MiPyMES mendocinas mejorar su capacidad productiva y generar empleo de calidad en sus respectivas zonas de influencia.

Eliminación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento

En segundo lugar, el proyecto propone la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Señala que, tras más de 30 años desde su creación, el organismo ha visto reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que el sistema financiero privado ha alcanzado un nivel de madurez que permite al Estado reorientar su rol hacia la corrección de fallas de mercado específicas.

Reorganización del Casino

Asimismo, la iniciativa faculta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a llevar adelante un proceso de reorganización con el objetivo de optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera.

Esta medida se vincula con el impacto negativo derivado del siniestro ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades.

Un ex socio de Cristóbal López tendrá la concesión de las máquinas tragamonedas del Casino de Mendoza por 10 años. Foto: MDZ Foto: MDZ

En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, el proyecto plantea la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto para adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.

Desde el Ejecutivo indicaron que la situación impacta en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos, además de comprometer transferencias a salud, bibliotecas populares y rentas generales según la Ley Nº 7.314.

Liquidacion de activos

Por último, el proyecto establece el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes Nº 6276, Nº 6523 y sus modificatorias, mediante la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR, actualmente bajo la órbita de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).

En este punto, se remarca la necesidad de cerrar definitivamente los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos. Según explica el Ejecutivo, esta decisión se toma teniendo en cuenta que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, lo que representa un costo para el Estado.

En esa línea, se plantea que la autorización de la baja contable en el sistema SIDICO y la cancelación de las garantías reales permitirá reinsertar a miles de deudores en el circuito económico y financiero, además de evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.