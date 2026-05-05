Quiénes son los dos nuevos candidatos a fiscales que postuló Alfredo Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo impulsó las candidaturas de dos nuevos fiscales de instrucción . Los pliegos fueron enviados al Senado provincial, que deberá aprobar las designaciones de estos dos magistrados. Estas postulaciones se suman a otras seis que había mandado el mandatario provincial la semana pasada.

Este lunes ingresaron a la Legislatura los pliegos de dos aspirantes a cargos en el Ministerio Público Fiscal . Los nombres fueron seleccionados por el gobernador Cornejo tras los concursos realizados en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que terminó recomendando a los candidatos.

Se trata de dos actuales funcionarios judiciales que aspiran a cubrir dos vacantes de fiscales de instrucción, una en el Gran Mendoza y otra en la zona Este.

Laura Antonia Nieto busca ocupar el cargo de fiscal de instrucción en la Primera Circunscripción Judicial, mientras que Franco Nicolás Scordo apuesta a llegar a ser fiscal de instrucción de la Tercera Circunscripción.

Estas dos postulaciones se suman a los seis pliegos que la semana pasada Cornejo había enviado al Senado impulsando candidatos a fiscales provinciales.

Quiénes son los dos postulantes

ministerio publico fiscal edificio (3).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

El gobernador envió el pliego de Franco Nicolás Scordo, abogado de 33 años, para cubrir el cargo de fiscal de instrucción de la Fiscalía Nº 2 de la Tercera Circunscripción, en la zona Este de la provincia.

El candidato actualmente se desempeña como secretario en la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Previamente había trabajado como secretario ad hoc de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados y luego como auxiliar letrado.

Por otra parte, la otra candidata definida por el mandatario provincial es Laura Antonia Nieto, profesional de 46 años, que fue seleccionada para ser Fiscal de Instrucción de la 1º Circunscripción Judicial.

En estos momentos se desempeña como fiscal sustituta de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Primera Circunscripción Judicial. A su vez, tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, fue auxiliar administrativo, secretaria, ayudante fiscal y fiscal sustituta en distintas unidades fiscales de la provincia.