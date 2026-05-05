Javier Milei buscó desactivar versiones y le dio un efusivo respaldo a Manuel Adorni

En medio de versiones sobre su salida y pese a la presión de distintos funcionarios, el presidente Javier Milei le dio un nuevo respaldo este martes a Manuel Adorni .

En el marco de un encuentro con empresarios, el mandatario le dio un efusivo saludo al jefe de Gabinete, quien sonrío frente a la fotografía oficial, que difundió la Casa Rosada. Estaba al lado el canciller, Pablo Quirno.

Justamente, el ministro de Relaciones Exteriores buscó minimizar la encrucijada que afronta el mandatario, ante el nuevo revés que afronta el ministro coordinador tras la declaración explosiva del contratista por la cifra millonaria en dólares para refaccionar su casa en Exaltación de la Cruz.

Consultado por Radio Mitre acerca de si la situación judicial de Adorni paraliza la gestión, respondió: "Absolutamente no, el trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional".

"Adorni lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia", agregó.

La foto de Milei y el expanelista se contextualiza en una reunión del jefe de Estado con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También participaron el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, en Casa Rosada.

Al término de este encuentro, Milei ya se prepara para su viaje a Estados Unidos, donde disertará en un foro económico y hablará con empresarios.

En tanto, en su vuelta al país, el mandatario prevé participar de una reunión de gabinete que se llevará a cabo el viernes en Balcarce 50, en otra demostración de respaldo al ministro coordinador.