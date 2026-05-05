Javier Milei arma la valija y parte a Estados Unidos mientras el escándalo de Manuel Adorni estalla en Casa Rosada

El presidente Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Este nuevo periplo presidencial se da en un momento sensible para el Gobierno luego de la declaración de un contratista que complicó a Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito .

El monto de las refacciones en la casa del barrio privado Indio Cuá es el más sensible y surge de la declaración del contratista Matías Tabar quien se presentó el lunes ante la Justicia. Allí aseguró haber recibido ese dinero en efectivo y de manera directa, sin emisión de factura. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, pileta, cascada en el jardín, muebles de cocina y artefactos de baño.

La propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, es el corazón de la investigación. Se trata de una casa de 400 metros cuadrados que Manuel Adorni había omitido declarar inicialmente ante la Oficina Anticorrupción y que recién después incorporó a su patrimonio.

El cuarto viaje del mandatario a la potencia del Norte en el corriente año comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el presidente realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche angelina y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.