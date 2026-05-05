La oposición presentó un proyecto para que el Gobierno dé explicaciones por las personas en situación de calle

íticaCon el inicio del invierno a la vuelta de la esquina, desde la oposición presentaron un proyecto y presionan al Gobierno provincial para que exponga cuál es el plan que tiene para asistir a las personas en situación de calle .

De este modo, en la Legislatura avanza la iniciativa destinada a analizar la emergencia social y las acciones a implementar para hacerle frente. Ésta fue impulsada el 24 de abril por el diputado Germán Gómez, del PJ, y ya tomó estado parlamentario.

La iniciativa, que busca convocar a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, llegó luego de que el Ministerio de Capital Humano de la Nación hiciera pública una estimación de la cantidad de personas en situación de calle en el territorio nacional . En se marco, Mendoza se situó en el cuarto lugar, con 421 casos. Sin embargo, las cifras que publican distintas ONGs difieren mucho: según Red Calle, en 2025 sólo en el Gran Mendoza el número ascendía a 1044.

En los argumentos del texto, también se exponen datos del Indec, que indican que la pobreza en el Gran Mendoza alcanza a más de 339000 personas, de las cuales 59080 no llegan a cubrir sus necesidades alimentarias. "Familias que antes llegaban a fin de mes hoy no llegan a mitad. Trabajadores que antes pagaban su alquiler hoy tienen que elegir entre comer o tener un techo. Adultos mayores que no pueden sostener el costo de una pensión. Jóvenes que perdieron el empleo y agotaron la solidaridad de sus redes. Cuando el ingreso no alcanza, la calle deja de ser una excepción y empieza a convertirse en destino", dice Gómez en el texto.

Según el Indec, en Mendoza hay 421 casos de personas en situación de calle, pero la cifra aumenta si se toman en cuenta relevamientos de organismos no gubernamentales.

Dos tragedias que marcaron la provincia

Un aspecto que toma relevancia a la hora de analizar la situación es que Nación transfirió la responsabilidad de abordar la problemática a las provincias. "Mendoza asumió esa carga sin haber construido previamente una política provincial propia, articulada y con recursos suficientes", expone el diputado, que asegura que esto "ya costó vidas".

En esa línea, Gómez recordó los casos de las dos personas en situación de calle que murieron por hipotermia en la vía pública. Uno de ellos incluso tomó relevancia nacional: el el fallecimiento de Juan Carlos Leiva en el microcentro mendocino tras negarse a abandonar a su perro, Sultán, conmovió a todo el país. En aquel entonces, la Iglesia Católica elevó un comunicado para reclamar por la situación de aquellas personas que debían atravesar el invierno a la intemperie. "El Estado llegó tarde. Y llegó tarde porque no había un plan real, porque los refugios no alcanzaban y porque los compromisos acordados en mesas de trabajo no se tradujeron en acciones concretas antes de que llegara el frío", reclama el legislador que impulsa el proyecto.

Cuáles son las exigencias del proyecto

Según indica Gómez, la iniciativa busca que el Estado rinda cuentas ante la Cámara y explique cuál es el plan de cara al invierno 2026. En esa línea, también insta a los municipios a que informen los recursos con los que cuentan para abordar la problemática , incluidas la cantidad de plazas disponibles en albergues.

En paralelo, también busca que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos dé detalles de los fondos sociales que ha destinado para afrontar esta situación. "Que todo quede documentado, publicado y expuesto. Y que quien no concurra tenga que explicar públicamente por qué", dice Gómez.

El texto del proyecto