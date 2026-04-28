El proyecto de transformación del Autódromo San Martín tuvo cambios y vuelve a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó con algunos cambios el proyecto de ley que plantea una reconversión del predio donde funcionó durante décadas el Autódromo General San Martín , en la zona del Parque General San Martín que colinda con el barrio La Favorita.

El proyecto, donde se dispone de la creación de un polo deportivo y recreativo a través de la concesión del lugar, tenía media sanción de la Cámara de Diputados, pero hubo modificaciones en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y deberá volver a la Cámara Baja para su tratamiento final.

Uno de los puntos centrales de las modificaciones introducidas en comisión estuvo vinculado al "resguardo del patrimonio estatal".

En este marco, la senadora María Galiñares explicó que se incorporaron ajustes técnicos para "garantizar la seguridad jurídica", estableciendo que todas las mejoras e infraestructura desarrolladas por los concesionarios quedarán a favor del Estado al finalizar los contratos o ante una eventual rescisión.

Asimismo, se corrigieron errores de técnica legislativa, se adecuaron referencias normativas y se derogó de manera expresa la Ley 2536, evitando superposiciones legales que pudieran obstaculizar la implementación del proyecto.

Los fundamentos del despacho destacan que el predio ha perdido relevancia para el automovilismo profesional, pero conserva un alto valor estratégico por su ubicación. En este sentido, se plantea que su reconversión permitirá impulsar un proceso de renovación urbana, integrando a los barrios aledaños y generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población.

La transformación del predio del Autódromo

El predio cuenta con una superficie cercana a las 118 hectáreas y estuvo destinado históricamente al funcionamiento del autódromo.

En 1974 el espacio fue concesionado al Automóvil Club Argentino por un período de 30 años. Sin embargo, tras la última competencia nacional disputada en 1997 —correspondiente al TC 2000—, el lugar comenzó a quedar en desuso y a deteriorarse progresivamente, producto de los cambios tecnológicos y la pérdida de interés en su utilización.

En paralelo, el crecimiento urbano modificó por completo el entorno del predio, que hoy se encuentra rodeado de barrios (La Favorita) y con una fuerte densidad poblacional. Esta situación, sumada a las nuevas exigencias en materia de seguridad, vuelve "inviable la continuidad de la actividad automovilística en la zona", destacaron en el recinto.

De esta forma, el proyecto de ley apunta a redefinir el destino del espacio para adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad. La propuesta contempla la creación de un ámbito que promueva actividades deportivas, recreativas, sociales y ambientales, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer alternativas de esparcimiento seguras.

autodromo general san martin abandonado (18) Alf Ponce Mercado / MDZ

Además, la normativa faculta al Ministerio de Gobierno a realizar el deslinde del predio en distintas fracciones, en función de una planificación integral y en concordancia con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. La ejecución de esta política quedará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DIGEVIRE).

En cuanto a las concesiones, se establece que podrán otorgarse por plazos de entre 10 y 30 años, con posibilidad de prórroga por 10 años adicionales en caso de cumplimiento de los compromisos asumidos. Los acuerdos estarán destinados exclusivamente a instituciones deportivas que presenten proyectos de inversión y mantenimiento de los espacios.

Asimismo, se prevé que, ante incumplimientos, el Estado provincial podrá revocar las concesiones otorgadas.