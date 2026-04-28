Reforma laboral: advierten que el fallo "pone en duda la imparcialidad judicial"

La Cámara del Trabajo reactivó la reforma laboral y desató un choque con la CGT, que denunció irregularidades y puso en duda la independencia judicial.

La reforma laboral volvió al centro del debate tras un fallo de la Cámara del Trabajo que reactivó artículos clave de la Ley 27.802 y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno, la Justicia y el sindicalismo. La decisión de la Sala VIII, integrada por Víctor Arturo Pesino y María Dora González, dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la norma y permitió que la reforma recuperara vigencia inmediata, mientras sigue pendiente la discusión de fondo sobre su constitucionalidad.

Según explicó el abogado laboralista, analista político y profesor de Derecho en la UBA, Nahuel Altieri, el impacto jurídico es directo: “La resolución deja operativa toda la reforma hasta que haya una decisión definitiva”, señaló. El fallo se da en un contexto de fuerte disputa por los cambios en la legislación laboral impulsados por el Gobierno y resistidos por los gremios, lo que agrega tensión política a un escenario ya judicializado.

La CGT denunció irregularidades en la reforma laboral y puso el foco en un juez La reacción de la CGT fue inmediata: pidió la nulidad del fallo y recusó a los magistrados que intervinieron. El planteo combina cuestionamientos técnicos con una acusación más delicada: la presunta falta de imparcialidad. El foco está puesto en Pesino, uno de los jueces que votó a favor de reactivar la reforma. Según denuncian desde el sindicalismo, el magistrado estaba a la espera de una prórroga en su cargo tras haber cumplido 75 años.

El dato que escaló la polémica: poco después del fallo, el Gobierno avanzó con el trámite para extenderle el mandato por cinco años más, lo que despertó sospechas de un posible conflicto de intereses. Para Altieri, el planteo es de alta gravedad: “Se pone en duda la imparcialidad del magistrado y del propio Estado”, advirtió. Si la nulidad prospera, el escenario volvería a cambiar: quedarían nuevamente suspendidos 81 artículos de la reforma laboral.

Una disputa que terminará en la Corte Suprema Más allá de este fallo, el núcleo del conflicto sigue abierto. La Cámara del Trabajo aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma. El camino judicial es claro: cualquiera sea el resultado, habrá apelaciones y la definición final quedará en manos de la Corte Suprema. En ese contexto, Altieri marcó una lectura política del fallo: “El Gobierno sabía que la Corte iba a intervenir más temprano que tarde, por eso era clave que la reforma esté vigente ahora”.