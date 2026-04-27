Indemnización por despido: cómo se calcula en 2026 tras la reforma laboral y qué cambia

El cálculo de la indemnización por despido volvió al centro del debate tras la reforma laboral en Argentina. Aunque hubo dudas sobre posibles cambios en los montos, la normativa mantiene el esquema general, pero introduce precisiones clave sobre cómo se determina la base salarial y cómo impactan los topes en el resultado final.

Las claves para entender qué cambió en el cálculo de la indemnización por despido. Foto: Shutterstock

El criterio principal no se modificó. La indemnización por despido sin causa continúa siendo equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, considerando también las fracciones que superen los tres meses.

Para calcular ese monto, se toma como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Esto implica considerar únicamente los conceptos que forman parte del ingreso regular del trabajador, dejando afuera ítems como el aguinaldo, las vacaciones o pagos extraordinarios.

En el caso de ingresos variables —como comisiones, horas extra o premios—, pueden incluirse en la base de cálculo si son habituales, utilizando promedios para determinar su incidencia.

En términos simples, el cálculo se apoya en tres claves:

la mejor remuneración mensual del último año

la antigüedad del trabajador

la identificación de conceptos habituales dentro del salario

El impacto de los topes y el piso del 67%

Una vez determinada la base salarial, se la compara con el tope fijado por el convenio colectivo correspondiente. Este límite establece que la remuneración considerada no puede superar tres veces el promedio de los salarios previstos en ese convenio para la actividad.

Sin embargo, la aplicación de ese tope no es absoluta. La normativa mantiene el criterio de que la base indemnizatoria no puede reducirse por debajo del 67% del salario real del trabajador. En términos prácticos, esto implica que la reducción máxima posible es del 33%.

Por ejemplo, si el salario de un trabajador es de $4.000.000 y el tope lo reduce a un valor menor, la base de cálculo deberá ajustarse para respetar ese piso mínimo del 67%.

Además, se mantiene la garantía de un mínimo de un mes de sueldo, incluso en casos de baja antigüedad.

Qué deben tener en cuenta las empresas y los trabajadores

Más allá de la fórmula general, uno de los puntos clave es la correcta determinación de la base salarial. Para evitar errores en el cálculo, es fundamental identificar qué conceptos son habituales y cuáles no, ya que esto puede modificar de forma significativa el monto final.

También resulta determinante el promedio salarial del convenio colectivo, que funciona como referencia para aplicar el tope. La combinación entre el salario real y este límite es lo que define la base indemnizatoria.

Qué tener en cuenta al calcular una indemnización

Al momento de estimar el monto por despido, hay algunos factores clave que pueden modificar el resultado final:

qué conceptos del salario se consideran habituales

si existen ingresos variables y cómo se promedian

el tope fijado por el convenio colectivo

la aplicación del piso mínimo del 67%

la antigüedad total del trabajador

Con estos elementos, tanto empresas como trabajadores pueden estimar el costo de un despido y entender cómo impactan las reglas vigentes en cada caso. De esta manera, la reforma no altera la estructura central del sistema, pero sí ordena y precisa aspectos clave para su aplicación.