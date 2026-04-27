Récord para la carne argentina: se disparan las exportaciones y entran más dólares

El “boom ganadero” que atraviesa el mercado global, impulsado por una demanda sostenida y creciente de carne vacuna , tuvo en marzo una muestra contundente: el comercio internacional volvió a acelerarse y dejó cifras que reflejan el fuerte momento que vive el sector.

Según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, las exportaciones nacionales de este alimento crecieron 38,5% en ese mes, en términos de volumen, y se duplicaron medidas en facturación, como consecuencia fundamentalmente de un precio récord.

Puntualmente, el mes pasado se enviaron al exterior 61.600 toneladas peso producto de carne bovina, tanto refrigerada como congelada, por un valor de 419,3 millones de dólares; esta última, una cifra 97,9% superior a la de un año atrás.

En tanto, el primer trimestre acabó con un flujo de 164.100 toneladas y 1.070,8 millones de dólares, lo que implica sendos incrementos del 14,3% y del 52,9%.

En paralelo, las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne totalizaron 10.700 toneladas en marzo, por 27,2 millones de dólares, sumando 27.400 toneladas y 69,1 millones en el primer trimestre.

La carne argentina, con precio récord en el mundo

En este desempeño, un factor clave es el precio promedio de exportación que se ubicó en 6.802 dólares por tonelada en marzo, un valor que está 42,9% por encima del que se pagaba hace un año, cuando fue de 4.760 dólares.

Pero no solo eso, es el más alto de la historia: tras el pico de 6.300 dólares tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios habían tomado una dinámica descendente, tocando un piso de 3.740 dólares a mediados del 2024; luego, en 2025 se inicia una paulatina recuperación que lleva a alcanzar este máximo de 6.800 dólares actual.

Vale mencionar que en las menudencias también se están pagando valores sorprendentes: el precio medio de exportación de estos productos se ubicó levemente por encima de los 2.530 dólares por tonelada en marzo, con picos superiores a los 4.000 para el producto lenguas bovinas.

China, la gran "aspiradora" de carne argentina

En este contexto, el Consorcio ABC puntualizó también que, más allá de que la demanda crece y se consolida en diversos destinos, China continúa siendo el principal destino de la carne bovina argentina.

En el último mes, se embarcaron hacia esa nación 15.900 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 43,3 millones de dólares; y cerca de 22.400 toneladas de carne bovina deshuesada, por 129,9 millones de dólares.

Así, el gigante asiático representó el 62,2% de los volúmenes exportados en marzo y el 61,7% del acumulado en los primeros tres meses.

En cuanto al precio medio de la carne sin hueso, en marzo se ubicó alrededor de 5.786 dólares por tonelada, quedando apenas por debajo del máximo de 5.900 dólares que se había obtenido en mayo de 2022.

Fuente: Infocampo.