Un salario registrado promedio compra 20 kilos menos de asado desde que asumió Javier Milei

Un salario registrado promedio compra 20 kg menos de asado desde que asumió la presidencia Javier Milei. El precio de la carne subió por encima de los ingresos formales en 27 meses.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables ( RIPTE ) en noviembre de 2023 era de $447.079,57 y en febrero de este año, último dato disponible, se ubicó en $1.734.357,18.

El kilo de asado costaba $3.617,57 en GBA, según el Indec, por lo que se podía adquirir 123,5 kilos con el RIPTE de ese momento. En el segundo mes del año, el corte salía $16.852,38. Es decir, un salario registrado promedio compra 20,6 kg menos de ese corte de carne.

A su vez, ese mismo ingreso compra 19,7 kg de paleta; 18,6 menos de cuadril; 15,1 de nalga y 8,4 de picada común.

El consumo de carne de vaca cayó en el último año en 5 kilos por habitante, pasóde 49,5 a 44,5 kilos anuales, según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

"La suba de los precios cambia los hábitos de consumo", explicó la economista de FADA, Antonella Semadeni, al señalar que muchas familias optan por opciones más accesibles para sostener el consumo de proteínas.

Cambios de consumo

En tanto, el consumo de cerdo creció en 1,5 kilos y alcanzó los 19,3 kilos por persona. Detrás de esta dinámica aparece una fuerte diferencia de precios: mientras la carne vacuna aumentó un 64% interanual, la de cerdo subió 25%, por debajo de la inflación general del 33% en el último año, de acuerdo al estudio de FADA que, a su vez, advierte sobre transformaciones en los hábitos de consumo y en la estructura de precios de los alimentos en el país.

Por su parte, el salario RIPTE en la actualidad compra 35,7 kg más de pollo desde que asumió Milei.