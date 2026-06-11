Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer bajo la línea de pobreza en mayo

Según la DEIE, la inflación en Mendoza llegó al 1,9%, subiendo el umbral de la línea de la pobreza respecto al mes anterior.

En mayo, subieron tanto la línea de pobreza como la línea de indigencia.

Se conocieron los datos de vinculados a la inflación durante mayo en Mendoza y, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), una familia mendocina compuesta por 4 personas necesitó reunir $1.382.821,28 para superar la línea de la pobreza. Los mismos datos ubican la línea indigencia en $578.586,31.

Comparativamente, en mayo de 2025 una familia necesitó $1.008.470,45 para no ser considerada pobre, lo que marca una suba interanual del 37,1%. Por su parte, la línea de indigencia se ubicaba en $415.008,41, por lo que el incremento registrado fue del 39,4%.

Mensualmente, el incremento registrado en la línea de la pobreza fue de $21.317,54, mientras que la línea de indigencia tuvo una suba de $8.919,47.

Canasta Básica DEIE junio 2026 Según la DEIE, la línea de la pobreza subió más de $20.000 respecto al mes anterior. Informe DEIE En qué se basa la línea de pobreza en Mendoza La línea de la pobreza en Mendoza está establecida por el valor de la Canasta Básica Total, la cual agrupa el conjunto de bienes y servicios que cubren las necesidades de la población tomando en cuenta los hábitos de consumo.

Por su parte, la línea de indigencia se establece a partir de la Canasta Básica Alimentaria, integrada por un conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos proteicos esenciales.