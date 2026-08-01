Javier Milei tildó de "idiotas" a quienes creen que "la pobreza se resuelve poniendo plata en el bolsillo de la gente"

Mediante un retweet en la red social X, el mandatario coincidió en calificar de “idiotas” a quienes consideran que la pobreza se combate "poniendo plata en el bolsillo de la gente".

“El 95% de nuestros políticos cree que la pobreza se resuelve "poniendo plata en el bolsillo de la gente". Cada vez que esa estrategia fracasa rotundamente, concluyen: "no hemos puesto suficiente plata en el bolsillo de la gente". ¡Idiotas!”, dice el mensaje que viralizó el jefe de Estado.

Se trata de una postura que repite el líder libertario desde el inicio de la gestión. Por ejemplo en una convención en Estados Unidos en mayo de 2024, decía: “La tarea del Estado no es poner plata inventada en el bolsillo de la gente, sino asegurar las condiciones macroeconómicas y jurídicas para que el sector privado pueda desarrollarse por su cuenta”. “Nosotros establecemos las bases, el sector privado se encarga del resto”, afirmó.

“Porque les guste o no, nosotros sacamos a 14 millones de la pobreza. Bajamos la pobreza en más de 27, 28 puntos, porque si la toman en la secuencia mensual, arrancamos con el 57% cuando sinceramos. Por lo tanto, no nos vamos a dejar psicopatear. Y gracias a la gestión enorme de Sandra Pettovello al frente de Capital Humano y con el movimiento en tenazas que le hizo la doctora Bullrich a los piqueteros, sin gastar un peso más se duplicó la cantidad que le llegaba a los sectores más vulnerables. Y además le pusimos más plata a la política social”, destacó.

“Consecuentemente, les duela o no a la izquierda, a los progres y demás, los que más gente sacaron de la pobreza fuimos lo desalmados liberales”, recalcó Milei.

En alguna de sus respuestas a Cristina Kirchner, que apuntaba contra su plan económico, el fundador de LLA apuntó contra su antecesora: “Respecto al caso de atender la situación de los más vulnerables le cuento que la mejor política social es bajar la inflación (algo que estamos haciendo) y crear empleo genuino (no como Usted que la falta de creación de empleo genuino la cubría con ñoquis militantes en el Estado) algo en lo que estamos trabajando cada día vía respeto de los derechos de propiedad, bajando la inflación, quitando regulaciones, haciendo reformas estructurales y bajando el riesgo país”.