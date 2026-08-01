El tablero violeta: quién es quién en el mapa de poder libertario en Mendoza

En la política mendocina, las olas nacionales suelen tardar en romper; pero cuando lo hacen, reconfiguran todo el paisaje. La ola violeta - por los colores de La Libertad Avanza , el partido del presidente libertario Javier Milei - arrancó como un fenómeno puramente porteño y televisivo y se convirtió en Mendoza en una estructura con nombres, despachos y, sobre todo, ambiciones territoriales, algo que ocurre en casi todos los distritos.

El escenario ya no es el de 2023, cuando el entusiasmo superaba a la organización. Hoy, el mapa del poder libertario en la provincia tiene roles repartidos y una pulseada subterránea que define quién se queda con la voz cantante del Gobierno nacional en la tierra del sol y del buen vino de cara al 2027, cuando se realicen las elecciones ejecutivas.

El desembarco de Luis Petri en la Cámara de Diputados de la Nación —donde ocupa la Vicepresidencia Segunda— reordenó de manera definitiva la correlación de fuerzas. Dejó atrás la gestión ejecutiva- fue ministro de Defensa de la Nación durante estos dos años- para instalarse en el corazón de la rosca parlamentaria y, fundamentalmente, para retomar el contacto diario con la provincia.

Petri es hoy la figura con volumen mediático, nivel de conocimiento y respaldo de Balcarce 50. En el microclima político local todos lo saben: no volvió al Congreso para ser un legislador más, sino para consolidar el polo de poder que le permita disputar la gobernación en 2027. La gran incógnita es si lo hará dentro de un frente unificado o si apretará el acelerador para medir fuerzas en soledad.

Tampoco, como contó MDZ, descarta una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo que evite las primarias locales o incluso para mirar el 2031, si es que logra un acuerdo que lo favorezca.

Maximiliano Ríos/MDZ

La lapicera de Karina: Correa Llano, el presidente de La Libertad Avanza

Si Petri aporta el volumen político y los clics en la prensa, el trabajo de orfebre en el barro institucional lo hace Facundo Correa Llano. Desde su banca en Diputados y como presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Correa Llano tiene línea directa con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Su misión es clara y no admite desvíos: cuidar la "pureza" del padrón, controlar las fichas de afiliación en los 18 departamentos y evitar que se filtren aventureros. Correa Llano administra la lapicera oficial del sello. Cualquier dirigente que quiera el aval de la Casa Rosada para las elecciones de medio término tiene que pasar, indefectiblemente, por su escritorio.

En ese sentido, ordena la tropa. Los libertarios, como ocurre en Buenos Aires y en el resto del país, no tienen vía libre para opinar en la prensa o tejer alianzas con dirigentes de otros partidos sin su venia.

Pero ojo, no sólo es ese tu trabajo: también arma en el territorio y no se lo descarta como candidato a vicegobernador- se le termina el mandato como diputado nacional- y podría ser la cara de La Libertad Avanza en una alianza con Cambia Mendoza donde el candidato a gobernador sea Ulpiano Suarez- intendente de la Ciudad- o algún ministro de Cornejo.

@fcorreallano

El gobernador aliado de La Libertad Avanza: Alfredo Cornejo

En el Barrio Cívico miran este armado con atención quirúrgica. Alfredo Cornejo mantiene una relación pragmática con la administración central: apoya los grandes trazos económicos en el Congreso a cambio de previsibilidad para la caja provincial.

Sin embargo, el cornejismo sabe que el electorado que llevó a Milei a la Presidencia es, en su gran mayoría, el mismo electorado que sostiene al oficialismo mendocino. La convivencia actual es de estricta necesidad mutua, pero la sombra del 2027 ya empieza a proyectarse.

Con Petri instalado en el Congreso y un partido libertario con sello propio, Cambia Mendoza enfrenta por primera vez en casi una década el desafío de contener a un socio que tiene el poder nacional de su lado y las ganas intactas de disputar el Sillón de San Martín.

La alianza se mantiene hasta ahora, aunque Cornejo y sus dirigentes cercanos no dejan de mirar constantemente la caída en la imagen de Milei, ya que los cambios en la economía no llegan al bolsillo de la mayoría de la población.

Los dos dirigentes que siguen a Milei pero tienen menor poder

La diputada nacional Mercedes Llano, del PD, entró en 2023 a la Cámara de Diputados como primera en la lista. Fue el PD quien sostuvo a nivel provincial y nacional la candidatura de Milei como presidente. Sin embargo, con la fundación de La Libertad Avanza como partido nacional, el centenario partido mendocino quedó relegado, aunque ella sigue siendo parte del bloque de LLA a nivel nacional.

De hecho, Correa Llano era su asesor y entró tercero en la lista en el Congreso en 2023. Pero cuando un año después fue llamado por Karina para hacerse cargo del partido -tras la fallida presidencia de Lourdes Arrieta- se desafilió del PD.

Otro dirigente que también orbita es Omar De Marchi. Es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y a pesar de que haber sido históricamente un hombre con estructura en Mendoza, primero por el PD y luego por el PRO, hoy no toma decisiones partidarias de peso en la provincia.

Su alfil, Alvaro Martínez, fue reelecto como Diputado nacional el año pasado dentro de la alianza La Libertad Avanza- Cambia Mendoza, pero a De Marchi no se lo vio haciendo ninguna declaración pública.