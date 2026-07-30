Las claves para entender la carrera de Luis Petri para la gobernación

Aunque falta tiempo para las elecciones del año que viene, Cambia Mendoza ya tiene precandidatos en carrera para la gobernación. En esa disputa, el diputado nacional Luis Petri (La Libertad Avanza) apuesta fuerte, lejos de los rumores que lo alejan de la puja.

¿Los motivos? Son varios. Por un lado, maneja encuestas nacionales- que hace la Casa Rosada- donde lo ubican muy bien parado; la Nación no lo ha bajado y cree que si no lo dejan participar dentro del Frente oficialista local La Libertad Avanza- Cambia Mendoza, puede hacerlo por otro espacios aunque tampoco descarta una alianza con el sector del gobernador Alfredo Cornejo.

La Nación pide fidelidad a los gobernadores . Hubo anticipos financieros para los aliados, es decir dinero, por eso Milei, rápido de reflejos, espera lealtad a la hora de votar leyes este año en el Congreso, especialmente la reforma política que no es negociable como pueden serlo otras normas.

Básicamente lo que aguarda el presidente es poder ser reelecto el año próximo sin que existan las primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO) que fueron suspendidas hace dos años. Esto lo favorecerá porque como no tendrá competidor interno dentro de La Libertad Avanza y si hubiera primaria se expone a no quedar primero en esa primera contienda.

Pero son fundamentales estos gestos de los mandatarios, de los que no está exento el mendocino Cornejo y sobre la situación electoral de las provincias se hablará a fin de año. Para ese tiempo, serán también los mismos gobernadores quienes observarán atentamente qué pasará con la economía pero si la situación no empeora, las alianzas seguirán como en 2023 y en ese contexto, aún la Nación no ha avanzado en cómo serán los esquemas.

Petri sigue en carrera y tiene la venia del propio Milei para hacerlo, con quien tiene diálogo directo. Eso no implica que será el bendecido pero nadie le ha dicho que se baje. Sino que siga como está. Él no está dispuesto hoy a dar marcha atrás y lee las encuestas que le pasa la propia Nación, vía el asesor presidencial Santiago Caputo, donde su imagen es buena.

@luispetri

El plan B de La Libertad Avanza que incluye a Mendoza

Pero además, por ahora también se baraja la idea de que para una reelección de Milei pueda tener gobernadores propios o arreglos más profundos con los actuales. Como por ejemplo que La Libertad Avanza ponga el vice - como al presidente del partido en Mendoza, Facundo Correa Llano- y Cornejo a quien encabece la fórmula.

O que Petri sea el candidato en acuerdo con Cornejo. O si se bajara Petri, podría ser su hermana una compañera de fórmula dentro de Cambia Mendoza y él empezar a planear un 2031. En estos casos, en una negociación con el actual Gobierno provincial, siempre. Algo que no ha descartado Petri. Habrá que ver también en esos casos qué ocurre con las PASO locales que el Gobernador ya avisó que no quiere eliminar.

Después hay un plan B del Gobierno nacional, para el caso en el que Milei perdiera la elección presidencial: necesita de distritos donde pueda apostar un triunfo como podrían ser Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires, donde quiere ganarle al macrismo. Eso puede servir como refugios de dirigentes y para continuidad de la fuerza para los años que vengan. Por eso la mirada está puesta en los lugares afines si se viene una caída libertaria y es derrotado el actual presidente.

El armado actual de Luis Petri y el diálogo con otros espacios

Luis Petri está recorriendo la provincia, como hace años. Visita comerciantes, barrios, se saca fotos, escucha, dice presente. Lo comunica sólo por sus redes sociales pero no esconde sus intenciones: quiere gobernar Mendoza.

Si esto no se da ahora, podría hacerlo más adelante siempre y cuándo tenga un armado. Algo tiene y no es despreciable: representantes en Concejos Deliberantes y en la Legislatura. Son parte de Cambia Mendoza, cuyo líder es Cornejo y del que forman parte la mayoría de los intendentes mendocinos. Pero se diferencian. Poco por ahora, pero no es una fuerza homogénea.

Tiene otra pieza clave: la fundación Mendocinos por el Futuro donde no sólo usa para reuniones políticas sino también para charlas de formación sobre distintos temas donde va armando a sus cuerpos técnicos para su candidatura.

También hay partidos, como el PD, que le ofrecen su espacio por si no puede ser candidato por Cambia Mendoza. Por eso, los rumores de que no está en carrera no tienen sustento. Está. La política y sus vaivenes dirá qué termina pasando.