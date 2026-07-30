El contundente reclamo de Luis Petri tras la aparición de presos mendocinos en streaming

Tras la viralización de un video en el que aparecen presos del penal de San Felipe participando en la transmisión de un reconocido streamer, el diputado nacional Luis Petri envió un contundente mensaje reclamando que se cumpla la ley que prohíbe el uso de celulares a los internos de los complejos penitenciarios.

En los últimos días se viralizó un video de una charla que tuvo el streamer Valentín Melo a través de OmeTV, una plataforma de videollamadas, con un grupo de internos que manifestaron estar alojados en el penal San Felipe.

El caso reavivó la polémica sobre la utilización de celulares en las cárceles y desde el Gobierno de Mendoza resaltaron las medidas que se vienen tomando en el último tiempo para retirar los dispositivos que se habilitaron durante la pandemia del coronavirus.

En medio de esta controversia, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , fue contundente al remarcar que no debe haber “excusa” para que no se cumpla la ley que prohíbe el uso de celulares en las cárceles.

Recordó una norma que él impulsó siendo legislador provincial hace más de una década y que luego se trasladó a nivel nacional. “En el 2012 se aprobó la ley en Mendoza que fue pionera (en el 2017 a nivel nacional) y prohíbe el uso de celulares obligando a colocar inhibidores de señal. Ambas leyes son de mi autoría”, sostuvo.

En este sentido, dirigió un contundente mensaje al Gobierno provincial sosteniendo que “no hay margen alguno de interpretación. No puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe. Es imprescindible que la ley se CUMPLA”.

La reacción del Gobierno provincial tras el video viral

Este miércoles la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se refirió al caso de los presos de San Felipe y afirmó que fueron sumariados cinco internos de ese complejo penitenciario, a la vez que explicó las medidas que han implementado para evitar el ingreso de celulares al servicio penitenciario durante la actual gestión.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial indicaron que fueron identificados cinco internos a los que se les inició un sumario. Este tipo de infracciones repercute directamente sobre el código de conducta y concepto de las personas privadas de la libertad, un sistema de evaluación que mide, por un lado, el respeto por las normas de convivencia y disciplina del penal y, por otro, el grado de avance del interno en su proceso de reinserción social.

@valenmelograna

Esa calificación resulta determinante para acceder a distintos beneficios previstos por la legislación penitenciaria, como las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad o la libertad condicional. En consecuencia, los internos que sean considerados responsables de haber utilizado los celulares podrían ver demorado o incluso impedido el acceso a esos beneficios mientras permanezcan afectados por las sanciones disciplinarias.