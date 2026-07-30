Echaron a un chofer estatal que utilizó una ambulancia para ir a bailar a un boliche

El Gobierno de Mendoza despidió a un empleado estatal que era chofer de ambulancia en el hospital de Uspallata y utilizó el vehículo para ir a bailar a un boliche en la madrugada. El hecho ocurrió a principios de 2025 tras un festival en Alta Montaña.

A través del Decreto N° 522, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aplicó la sanción de cesantía contra el agente Julio César Tula , quien se desempeñaba como chofer de ambulancia en el Hospital Luis Chrabalowski , ubicado en Uspallata.

El Ministerio de Salud y Deportes inició en 2025 un sumario administrativo contra el agente por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones.

El Hospital Chrabalowski dispuso un stand sanitario en un festival de Alta Montaña organizado el 14 de febrero de 2025. El agente Tula, quien cumplía en ese entonces funciones de chofer de ambulancia, fue asignado a trabajar en el lugar pero pasada la medianoche se le avisó telefónicamente que debía regresar al hospital.

Según el registro del GPS del móvil, el agente regresó a las 5:24 hs, constatándose que el mismo estuvo parado en la intersección de Ruta 7 y Av. Las Heras de Uspallata entre las 03:16 hs. y 04:02 hs., luego se dirigió por Ruta 7 y se detuvo entre las 04:07 y 05:18 hs. coincidiendo con la ubicación de un boliche bailable de la zona .

Asimismo, el informe del sumario indicó que hubo testigos que localizaron al agente en dicho local con distinta ropa a la del trabajo e incluso con información de que subió terceras personas en la ambulancia y regresando al Hospital a las 05:24.

La sanción contra el chofer

Las autoridades provinciales determinaron que “el uso de la ambulancia para fines ajenos a los que están dispuestos por el sistema de atención médica extra hospitalaria implicó un uso indebido de bienes y recursos del Estado que no encuentran justificación alguna en las explicaciones vertidas por el sumariado”.

“Con anterioridad a las 5:00 hs. de la mañana, el vehículo oficial permaneció aproximadamente 45 minutos en el ‘triángulo’ y prácticamente una hora en el estacionamiento del local bailable, a pesar de haber recibido el agente Tula la orden de que debía regresar al nosocomio a la 01:00 hs de la madrugada del 15/2/2025, transgrediendo con ello el deber previsto en el estatuto del empleado público.

A raíz de esta conclusión, el Gobierno provincial resolvió aplicarle la sanción de cesantía al chofer de ambulancia y despedirlo de la función pública.