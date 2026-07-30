Cómo funcionará la expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra Argentina

El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que incorpora nuevas causales de inadmisión y retiro de residencias de extranjeros.

El Gobierno de Javier Milei estableció la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra la Argentina mediante un decreto.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina o sus habitantes.

Según el texto oficial, la normativa habilita a las autoridades migratorias a impedir la admisión al país o retirar permisos de residencia cuando una persona incurra en conductas vinculadas con la incitación a la violencia, expresiones consideradas discriminatorias por motivos de nacionalidad o actos de ultraje contra los símbolos patrios.

El decreto establece que podrán ser alcanzados tanto los mensajes emitidos de manera oral como escrita, así como cualquier manifestación que promueva la violencia contra el pueblo argentino en general o contra ciudadanos particulares. Además, incorpora como causal de sanción la participación directa o la incitación a realizar actos contra los emblemas nacionales, entre ellos la bandera, el escudo o el himno.

Durante el Mundial 2026, se vieron muchos mensajes de odio contra la Argentina. Imagen generada con IA/MDZ. De acuerdo con los fundamentos de la medida, el Gobierno sostiene que el objetivo es proteger la soberanía nacional y preservar las condiciones de convivencia social frente a hechos que considera incompatibles con el respeto hacia el país y sus símbolos.

Cómo se aplicará la medida La implementación del decreto otorga facultades a las autoridades migratorias para cancelar residencias temporarias o permanentes ya concedidas cuando se verifique alguna de las conductas previstas en la norma.