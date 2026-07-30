Cómo funcionará la expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra Argentina
El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que incorpora nuevas causales de inadmisión y retiro de residencias de extranjeros.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina o sus habitantes.
Según el texto oficial, la normativa habilita a las autoridades migratorias a impedir la admisión al país o retirar permisos de residencia cuando una persona incurra en conductas vinculadas con la incitación a la violencia, expresiones consideradas discriminatorias por motivos de nacionalidad o actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El decreto establece que podrán ser alcanzados tanto los mensajes emitidos de manera oral como escrita, así como cualquier manifestación que promueva la violencia contra el pueblo argentino en general o contra ciudadanos particulares. Además, incorpora como causal de sanción la participación directa o la incitación a realizar actos contra los emblemas nacionales, entre ellos la bandera, el escudo o el himno.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, el Gobierno sostiene que el objetivo es proteger la soberanía nacional y preservar las condiciones de convivencia social frente a hechos que considera incompatibles con el respeto hacia el país y sus símbolos.
Cómo se aplicará la medida
La implementación del decreto otorga facultades a las autoridades migratorias para cancelar residencias temporarias o permanentes ya concedidas cuando se verifique alguna de las conductas previstas en la norma.
Una vez dispuesta la cancelación, el Estado podrá intimar al extranjero a abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o avanzar directamente con un procedimiento de expulsión.
El decreto señala que, al momento de resolver cada caso, los organismos competentes deberán analizar las circunstancias particulares de la persona involucrada y los hechos atribuidos antes de definir la medida correspondiente.
Qué expresiones quedan excluidas
La norma aclara que las sanciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan el ejercicio legítimo de derechos. De esta manera, el texto establece una distinción entre las conductas consideradas como incitación al odio o a la violencia y las opiniones, debates o manifestaciones que formen parte de la libertad de expresión.
Cuándo entra en vigencia
El DNU comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que tendrá aplicación inmediata en controles migratorios y en los procedimientos administrativos que correspondan.
Como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo deberá remitir la norma a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su análisis. La comisión contará con un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen y elevarlo posteriormente al tratamiento de ambas cámaras legislativas.