Paro docente: maestros "disidentes" le paran a Kicillof mientras el gremio de Baradel marcha contra Milei

La vuelta de las vacaciones de invierno arrancará con paro docente en territorio bonaerense , pero la medida de fuerza sera bajo dos banderas diametralmente opuestas. Por un lado el SUTEBA , de Baradel , se suma al plan nacional de lucha de Cetera contra las reformas de Milei ; y por el otro gremios disidentes le paran a Kicillof por 48Hs.

La conducción del SUTEBA esquivó el choque directo con la gobernación bonaerense focalizando sus tiros a la Casa Rosada. Con la excusa de rechazar la Ley de Libertad Educativa y las reformas previsional y laboral impulsadas por el gobierno de Milei ; el gremio docente que responde a Baradel , se plegó a la Marcha Federal Educativa impulsando un paro general contra el gobierno nacional.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires mientras el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense dio por cerrada la negociación paritaria con el gobierno de Kicillof ; un sector disidente de los docentes detona el relato de paz social en las aulas de la provincia haciéndose eco del malestar de los maestros.

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires , al igual que el SUTEBA MULTICOLOR (la rama disidente del gremio manejado por Baradel ); confirmó un paro provincial de 48 horas a partir del lunes 3, que afectara la vuelta a clases, y una asamblea el 5 de agosto para definir si extienden el conflicto.

El malestar de los maestros de la provincia de Buenos Aires radica en el impacto real que tendrá en sus sueldos el aumento del 7% , pagadero en dos cuotas, aceptado por el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense en la paritaria.

El primer tramo del aumento los docentes lo estarán cobrando el 7 de agosto. El impacto real que tendrá el incremento en el bolsillo de un maestro bonaerense será de $16.341 al básico y de $6.630 en sumas no bonificable. Montos que para la oposición gremial docente consolidan la línea de pobreza, "Si no hay propuestas salariales que indiquen empatía con la situación salarial de la docencia, el conflicto docente bonaerense irá en crecimiento", advirtió Claudio Vigne, secretario general de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires.

El gremio disidente apunta directamente contra el ministro de Economía provincial, Pablo López, y Flavia Terigi titular de la Dirección General de Educación bonaerense; a quienes acusan de aplicar un "ajuste salarial" y copiar las dinámicas precarizadoras del Ejecutivo nacional.

Crisis de representación sindical y aulas vacías

Es de destacar que los paros docentes del 14 y 15 de julio, impulsados por la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires y por el SUTEBA Multicolor (la facción disidente del gremio enfrentada a la conducción de Baradel), tuvieron una importante adhesión. Motivo por el cuál en la administración Kicillof se encendieron alarmas por la pérdida de control sobre los maestros de los gremios integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense.

Los maestros disidentes exigen al ejecutivo bonaerense elevar el salario docente en la provincia de Buenos Aires a $2.800.000, argumentando que en el distrito más rico del país los maestros tienen sueldos de indigencia.

Lo cierto es que tras el receso invernal la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires se verá afectada por dos protestas docentes coincidentes. Por un lado, el SUTEBA -uno de los gremios mayoritarios de la educación en la provincia de Buenos Aires- plegándose a una medida nacional buscando blindar de responsabilidades al gobierno provincial por la pérdida del poder adquisitivo del salario docente. Y por otro lado un gremio minoritario, al que no lo dejan participar de la paritaria docente, enfrenta a Kicillof sumando el apoyo de maestros que no se sienten representados por quienes dicen representarlos.