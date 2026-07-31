El Gobierno obligó a las escuelas a dar clases este lunes pese al paro docente de Ctera: "Es un servicio esencial"

El Gobierno nacional salió a fijar posición frente a la convocatoria de Ctera a un paro nacional docente previsto para el próximo lunes 3 de agosto y recordó que la educación está considerada un servicio esencial por la Ley 27.802 de Modernización Laboral . De esta manera, obligó a las escuelas a que den clases en el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno .

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano señaló que las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mantienen vigente la aplicación de esa norma, y advirtieron sobre la obligación de asegurar un funcionamiento mínimo del sistema educativo durante las medidas de fuerza.

Según el texto difundido por la cartera nacional, el artículo 101 de la Ley 27.802 establece que debe garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio cuando se desarrollen acciones directas, como un paro.

El Gobierno sostuvo que la norma tiene como objetivo evitar la interrupción total de las actividades escolares y proteger el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles educativos.

El comunicado precisa que la legislación vigente exige mantener un 75% de operatividad del servicio educativo durante las medidas de fuerza.

Además, afirma que la ley prevé servicios mínimos y porcentajes de funcionamiento que deben cumplirse mientras dure el conflicto.

Qué advirtió el Gobierno sobre el incumplimiento sindical

El Ministerio de Capital Humano indicó que el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables.

En el cierre del comunicado, el Gobierno reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo y con el cumplimiento de la legislación en vigor. La cartera sostuvo que el objetivo es que los estudiantes puedan seguir accediendo a la educación aun durante las medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes.