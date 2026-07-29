Paro docente en la vuelta a clases: Ctera convocó a una medida de fuerza para el lunes 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto , una medida que coincidirá con el regreso a clases después del receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero .

La protesta tendrá alcance nacional y afectará a las escuelas públicas de todo el país. Según informó el gremio, la decisión fue tomada ante la “permanente negativa” del Gobierno nacional a convocar una mesa de negociación paritaria.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, expresó CTERA en un comunicado.

De acuerdo con la convocatoria sindical, las escuelas públicas permanecerán cerradas durante toda la jornada.

La medida alcanzará a los niveles:

Inicial

Primario

Secundario

En el caso de los establecimientos privados, algunas instituciones podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios anticipan una alta adhesión en todo el sistema educativo.

¿Qué provincias se verán más afectadas?

El paro coincidirá con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en:

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Chaco

Santiago del Estero

Sin embargo, la convocatoria es nacional, por lo que la medida tendrá impacto en todas las jurisdicciones del país.

¿Cuáles son los reclamos de Ctera?

Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, el gremio que conduce Sonia Alesso detalló una serie de reclamos dirigidos al Gobierno nacional:

Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

La protesta se suma a una jornada de conflicto estatal

El paro docente no será la única medida de fuerza del lunes 3 de agosto. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía.

ATE reclama un aumento salarial de emergencia y denuncia el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado. De este modo, la jornada estará marcada por un doble frente de conflicto sindical: educación y administración pública.

¿Qué pasará con el paro docente en la provincia de Buenos Aires?

En territorio bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ya había anunciado un paro para la misma fecha.

El frente está integrado por:

SUTEBA

FEB

UDOCBA

SADOP

AMET

La coincidencia entre la convocatoria de CTERA y la del FUDB refuerza la expectativa de una adhesión masiva en las escuelas bonaerenses.