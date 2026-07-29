Increíble rescate: más de 100 turistas quedaron varados por una tormenta de nieve en Catamarca

Unos 120 turistas quedaron varados el lunes en el Balcón del Pissis , en la provincia de Catamarca , luego de que una fuerte tormenta de nieve sorprendiera a los contingentes durante una excursión. El viento blanco y la acumulación de hielo bloquearon el camino de alta montaña e impidieron el desplazamiento de más de 30 camionetas, por lo que fue necesario desplegar un operativo de rescate.

Los grupos habían ingresado al lugar durante la mañana junto a prestadores turísticos de las ciudades de Tinogasta y Fiambalá. Sin embargo, con el paso de las horas las condiciones meteorológicas empeoraron de manera repentina y dejaron aislados a los visitantes en distintos sectores del recorrido.

Según informó el diario El Ancasti, la intensidad de la nevada y la presencia de hielo sobre el camino también dificultaron el ingreso de los vehículos de auxilio, lo que demoró el inicio de las tareas de asistencia. Como consecuencia de esa situación, parte de los contingentes permaneció durante la noche dentro de las camionetas a la espera de que mejoraran las condiciones para avanzar con el rescate.

Aunque varios grupos lograron ser evacuados horas después del cierre del camino, el operativo continuó durante la noche debido a la cantidad de vehículos afectados y a las complicaciones provocadas por el temporal. Las autoridades tenían previsto reanudar las tareas con maquinaria vial durante las primeras horas del miércoles para facilitar el acceso a los sectores donde todavía permanecían turistas.

El Balcón del Pissis se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. El mirador ofrece vistas de la Cordillera de los Andes y, durante el invierno, suele permanecer cerrado de manera preventiva cuando se registran nevadas intensas.

Cómo fue el operativo de rescate de los turistas

Del operativo participaron la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Catamarca, los Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, la Policía provincial, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Fiambalá, prestadores turísticos y la empresa minera Zijin, que desarrolla actividades en la zona.

Los equipos instalaron una base de operaciones de emergencia en el kilómetro 0 del camino para coordinar las tareas de rescate y asistencia. En una primera etapa localizaron un grupo de camionetas detenidas entre los kilómetros 8 y 15, cuyos ocupantes comenzaron a ser evacuados a pie hacia sectores seguros.

Hasta la noche del martes aún quedaba un segundo contingente varado entre los kilómetros 20 y 25 del recorrido. Los responsables del operativo evaluaban trasladar a esas personas hacia las instalaciones de Zijin, consideradas el punto seguro más cercano.

La empresa minera solicitó que los organismos intervinientes y los vehículos de apoyo permanecieran en los sectores asignados para evitar que nuevos ingresos bloquearan el camino, dificultaran el trabajo de la maquinaria vial o complicaran la evacuación.