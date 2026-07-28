La UTA confirmó un paro de colectivos por tiempo indeterminado: a qué zonas afecta

La medida de fuerza comenzará este miércoles 29 de julio y todavía no tiene fecha de finalización. Qué reclama la UTA y cuáles son las zonas afectadas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un nuevo paro de colectivos desde este miércoles 29 de julio por tiempo indeterminado. Según el gremio, la medida es en reclamo del cumplimiento de las escalas salariales vigentes desde enero.

El paro de la UTA no afecta a los colectivos del AMBA, solo rige en Catamarca y La Rioja. Dónde hay paro de colectivos El paro de colectivos no alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la medida fue resuelta por la seccional Catamarca-La Rioja de la UTA. De esta manera, solo tendrá impacto en esas dos provincias.

El secretario general de la seccional, Juan José Vergara, notificó oficialmente el inicio del cese de actividades a la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DPIL), organismo que depende del Ministerio de Trabajo.

El reclamo apunta a que las empresas reconozcan y paguen las escalas salariales acordadas a nivel nacional entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para los servicios del interior del país.

"Esta decisión responde exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas, que han mantenido una postura dilatoria durante meses, afectando los derechos de los trabajadores", sostuvo el gremio.