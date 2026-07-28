Cuándo será el Outlet de la Ciudad con descuentos en las galerías del centro

Una nueva edición del Outlet de la Ciudad de Mendoza ofrecerá descuentos y más promociones de las galerías del centro. Las fechas.

La Ciudad de Mendoza confirmó una nueva edición del llamado y ya reconocido Outlet de la Ciudad, esta vez con una edición de las galerías del centro. Esta propuesta llega tras el éxito de experiencias similares realizadas anteriormente, regresa para ofrecer importantes beneficios tanto a comerciantes como a consumidores.

Durante el 6, 7 y 8 de agosto, las tradicionales galerías del microcentro abrirán sus puertas con promociones especiales, actividades culturales y una experiencia de compra diferente, pensada para mendocinos y turistas.

El evento tiene como principal objetivo dinamizar la actividad comercial durante la temporada invernal, incrementando el flujo de visitantes y acompañando a los comerciantes en una época clave del año. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que el público acceda a productos de calidad con importantes descuentos y facilidades de pago, incentivando el consumo y fortaleciendo el circuito comercial de la capital.

Qué galerías van a participar del Outlet de la Ciudad En esta edición participarán las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton, con la posibilidad de sumar nuevos espacios comerciales antes del inicio de la propuesta. Durante las tres jornadas, los comercios adheridos ofrecerán descuentos desde el 25%, con productos seleccionados que alcanzarán hasta el 50% de rebaja, además del Plan 5 de Naranja X, que permitirá financiar las compras en cinco cuotas sin interés.

Sumado a estas promociones, cada una de las galerías contará con ambientación especial, música e intervenciones artísticas que acompañarán el recorrido de los visitantes, generando un circuito comercial dinámico y atractivo para disfrutar durante todo el día.