Una senadora mendocina presiona para saber qué pasa con Flybondi

a crisis de Flybondi llegó al Congreso . La senadora nacional Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, presentó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por las cancelaciones masivas y demoras prolongadas de la aerolínea, una situación que se agravó en plenas vacaciones de invierno.

Los números que mostró Juri dan cuenta de la crisis de Flybondi . Desde el comienzo de 2026, la lowcost ha cancelado más del 20% de sus vuelos programados: de un total de 10.204 servicios comprometidos, 2.081 fueron suspendidos. Pero el dato más preocupante es la tendencia: a partir del 1° de abril, la proporción de cancelaciones habría trepado al 36%.

El problema se agravó en invierno. En junio la empresa cumplió con solo 803 vuelos de los 2.626 programados, es decir el 30,6%. En las primeras dos semanas de julio, de 427 vuelos programados, solamente volaron 23 (5,4%)

Los indicadores de puntualidad reflejan la misma realidad. Solo el 26,6% de los vuelos de Flybondi despegó dentro de los quince minutos del horario previsto, mientras que cerca del 20% registró demoras superiores a una hora. El retraso promedio informado alcanzó los 131 minutos, una cifra que contrasta significativamente con los niveles registrados por Aerolíneas Argentinas y JetSMART en el mismo período.

El colapso operativo tiene una explicación estructural: la flota activa de Flybondi se desplomó durante 2026. En enero, la compañía contaba con un promedio cercano a diecinueve aeronaves operativas por día. En los meses siguientes ese número cayó hasta llegar a aproximadamente tres aviones diarios, una reducción que hizo prácticamente imposible sostener la cantidad de rutas comerciales comprometidas.

En las últimas semanas, se sumó el desabastecimiento de combustible por una deuda con YPF y un juicio millonario por una deuda con con el Hotel Presidente que pidió la quiebra de Flybondi en la Justicia.

La senadora nacional Mariana Juri. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pedido de informes

El pedido de informes que Juri elevó a la ANAC abarca ocho puntos:

actas de infracción y sumarios administrativos por incumplimientos horarios cantidad de reclamos individuales recibidos antecedentes de sanciones previas medidas adoptadas para garantizar soluciones a los pasajeros afectados información sobre la reducción de flota supervisión del cumplimiento de las obligaciones de asistencia y reubicación estadísticas completas de vuelos programados, cancelados y demorados por aerolínea cantidad de pasajeros afectados discriminada por empresa, ruta y tipo de contingencia.

Además del pedido de informes, Juri solicitó audiencias con las autoridades de Defensa al Consumidor y la ANAC. "Esta exigencia de información es el primer paso para contribuir a la protección de los pasajeros y a resguardar la conectividad aérea, imprescindible en nuestro país", señaló la legisladora mendocina, quien también pidió que se investigue si Flybondi continuó comercializando servicios sin respaldo operativo suficiente para cubrirlos.