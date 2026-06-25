Flybondi canceló todos sus vuelos y crecen las dudas sobre su continuidad

La crisis que atraviesa Flybondi alcanzó este jueves uno de sus puntos más críticos luego de que la empresa cancelara la totalidad de los vuelos programados para la jornada, alimentando las dudas sobre su continuidad operativa. En total fueron suspendidos los 11 vuelos previstos para este jueves, luego de que quedaran fuera de operación los tres aviones de la flota.

Aunque desde ámbitos aeroportuarios señalaron que la firma intentaría retomar parcialmente sus actividades este viernes, no existen garantías de que ello finalmente ocurra.

La situación es el resultado de un deterioro operativo que se viene acumulando desde hace varios meses. Según fuentes del sector, hasta nueve aeronaves permanecen inmovilizadas por inconvenientes vinculados al mantenimiento y a incumplimientos en contratos de leasing, incluyendo unidades enviadas al exterior que nunca regresaron al país.

El escenario se agravó en los últimos días con dificultades para acceder al suministro de combustible debido a retrasos en los pagos a proveedores estratégicos, entre ellos YPF. Esa combinación de factores terminó por provocar la paralización total de las operaciones de la aerolínea de bajo costo.

La interrupción completa de los servicios constituye un hecho excepcional para la empresa y encuentra pocos antecedentes desde su desembarco en el mercado argentino, siendo comparable únicamente con las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Al complejo panorama operativo se suma además un frente judicial cada vez más delicado. La compañía enfrenta una denuncia penal vinculada a la cancelación de más de 2.500 vuelos y a los perjuicios ocasionados a más de 350.000 pasajeros durante los últimos meses.

La presentación judicial, impulsada entre otros por el abogado Lucas Bianco, busca determinar si existieron irregularidades en la comercialización de pasajes y en la prestación del servicio, especialmente tras el incremento de cancelaciones registrado desde principios de 2025 y acentuado durante la última temporada estival.

Conflictos laborales

Los conflictos laborales también forman parte del escenario. Ex trabajadores denunciaron incumplimientos en el pago de retiros voluntarios e indemnizaciones acordadas durante marzo de este año, compromisos que, según sostienen, fueron formalizados ante escribano público pero todavía no fueron cancelados.

La crisis se desarrolla además en un mercado aerocomercial cada vez más competitivo tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y el crecimiento de otras compañías del segmento low cost, como JetSmart, que ganaron participación en distintas rutas del país.

A ello se agregan cambios recientes en la estructura accionaria y en la conducción de la firma. El ingreso del fondo COC Global Enterprise durante 2025 y la salida del histórico CEO Mauricio Sana formaron parte de una reestructuración que hasta el momento no consiguió revertir la delicada situación operativa.