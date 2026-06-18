Inversiones: JetSMART suma cinco nuevas rutas en el país y amplía la flota con 23 nuevos aviones

JetSMART anunció que continúa ampliando su red, y lo hará a partir de noviembre y diciembre de 2026, cuando comenzará a operar nuevas rutas entre Buenos Aires y las ciudades de Posadas, San Juan y Santiago del Estero. También volará a Maceió en Brasil.

La compañía destacó que estas incorporaciones se suman al reciente anuncio de la ruta a Jujuy, que busca reforzar la expansión de la red doméstica e internacional de la aerolínea en el país.

En los últimos meses el mercado de aerocomercial vivió cambios muy importantes en cuanto a la oferta de vuelos, con una baja cercana al 13% en la disponibilidad de asientos en distintas rutas en el país, lo que ahora empieza a revertirse a partir del anuncio de una fuerte inversión de uno de los principales jugadores.

La compañía espera así un incremento del 40% en su oferta de asientos para este verano, a partir de una inversión de más de $550 millones de dólares, con lo que la aerolínea ultra low cost cubrirá la reducción del mercado doméstico. JetSMART se quedará así con vuelos que ofrecía Flybondi .

"Esta firme inversión en la conectividad federal e internacional representa una inversión de más de 550 millones de dólares, la cual se suma a los 750 millones de dólares que la compañía realiza en el país desde 2018. Asimismo, este plan de expansión implicará la incorporación de 300 nuevos empleos directos e indirectos", señala un comunicado de JetSMART .

Las nuevas rutas domésticas entre Buenos Aires y las ciudades de Posadas, San Juan y Santiago del Estero comenzarán a operar en noviembre próximo. Este jueves 18 de junio JetSMART comenzará la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires–Posadas, en tanto que la correspondientes a las rutas a San Juan y Santiago del Estero se anunciará próximamente.

Más aviones

Según la estrategia de la empresa, con foco en una rápida incorporación de aeronaves a su flota local, JetSMART contará con 17 aviones en operaciones en octubre y llegará a 19 aviones en diciembre. Para la temporada de verano, está previsto que la flota ascienda a 23 aviones, de los cuales 10 serán del modelo Airbus A321.

“Somos la aerolínea de mayor crecimiento de Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo invirtiendo más de 550 millones, para llegar a 23 aeronaves en el país. Y, lo más importante, es poner esto al servicio de los argentinos ofreciendo más rutas domésticas desde Buenos Aires a Posadas, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy e internacional a Maceió en Brasil. Queremos seguir sumando, aportando y creciendo para dar empleo y conectividad confiable a la Argentina”, señaló Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSMART.

Este crecimiento en aeronaves está en línea con la estrategia de la empresa de seguir estimulando el mercado aéreo, optimizando la eficiencia operativa y ofreciendo más alternativas para viajar mediante tarifas accesibles. Con una red que supera las 90 rutas y una flota regional de 54 aeronaves, JetSMART continúa consolidando su posición como la ultra low cost de mayor crecimiento de la región.