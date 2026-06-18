Inversiones: JetSMART suma cinco nuevas rutas en el país y amplía la flota con 23 nuevos aviones
Ante la crisis de Flybondi el segmento low cost enfrenta cambios importantes. JetSMART pica en punta y busca quedarse con su parte del negocio.
JetSMART anunció que continúa ampliando su red, y lo hará a partir de noviembre y diciembre de 2026, cuando comenzará a operar nuevas rutas entre Buenos Aires y las ciudades de Posadas, San Juan y Santiago del Estero. También volará a Maceió en Brasil.
La compañía destacó que estas incorporaciones se suman al reciente anuncio de la ruta a Jujuy, que busca reforzar la expansión de la red doméstica e internacional de la aerolínea en el país.
En los últimos meses el mercado de aerocomercial vivió cambios muy importantes en cuanto a la oferta de vuelos, con una baja cercana al 13% en la disponibilidad de asientos en distintas rutas en el país, lo que ahora empieza a revertirse a partir del anuncio de una fuerte inversión de uno de los principales jugadores.
Fuerte inversión
La compañía espera así un incremento del 40% en su oferta de asientos para este verano, a partir de una inversión de más de $550 millones de dólares, con lo que la aerolínea ultra low cost cubrirá la reducción del mercado doméstico. JetSMART se quedará así con vuelos que ofrecía Flybondi.
"Esta firme inversión en la conectividad federal e internacional representa una inversión de más de 550 millones de dólares, la cual se suma a los 750 millones de dólares que la compañía realiza en el país desde 2018. Asimismo, este plan de expansión implicará la incorporación de 300 nuevos empleos directos e indirectos", señala un comunicado de JetSMART.
Las nuevas rutas domésticas entre Buenos Aires y las ciudades de Posadas, San Juan y Santiago del Estero comenzarán a operar en noviembre próximo. Este jueves 18 de junio JetSMART comenzará la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires–Posadas, en tanto que la correspondientes a las rutas a San Juan y Santiago del Estero se anunciará próximamente.
Más aviones
Según la estrategia de la empresa, con foco en una rápida incorporación de aeronaves a su flota local, JetSMART contará con 17 aviones en operaciones en octubre y llegará a 19 aviones en diciembre. Para la temporada de verano, está previsto que la flota ascienda a 23 aviones, de los cuales 10 serán del modelo Airbus A321.
“Somos la aerolínea de mayor crecimiento de Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo invirtiendo más de 550 millones, para llegar a 23 aeronaves en el país. Y, lo más importante, es poner esto al servicio de los argentinos ofreciendo más rutas domésticas desde Buenos Aires a Posadas, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy e internacional a Maceió en Brasil. Queremos seguir sumando, aportando y creciendo para dar empleo y conectividad confiable a la Argentina”, señaló Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSMART.
Este crecimiento en aeronaves está en línea con la estrategia de la empresa de seguir estimulando el mercado aéreo, optimizando la eficiencia operativa y ofreciendo más alternativas para viajar mediante tarifas accesibles. Con una red que supera las 90 rutas y una flota regional de 54 aeronaves, JetSMART continúa consolidando su posición como la ultra low cost de mayor crecimiento de la región.