Crisis total en Flybondi: con solo tres aviones operativos, la low cost acordó suspender empleados

La realidad de Flybondi en el mercado aerocomercial argentino se ha vuelto dramática. Tras semanas marcadas por cancelaciones masivas y severas fallas logísticas, la aerolínea low cost alcanzó un principio de acuerdo con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) para implementar suspensiones rotativas de personal . La medida busca frenar la sangría económica hasta que la compañía logre recomponer una flota que hoy se encuentra bajo mínimos históricos.

El entendimiento con el gremio, que ahora espera la homologación de la Secretaría de Trabajo, establece suspensiones colectivas que garantizan el 70% de los ingresos para los empleados afectados. Según informaron fuentes de la negociación, el plan incluye otras herramientas de contingencia a corto plazo para sostener la operación básica, postergando discusiones clave como la recomposición salarial que estaba prevista para el último trimestre del año.

La crisis de la compañía se profundizó de manera alarmante en los últimos días. El lunes pasado, Flybondi llegó a operar en el Aeroparque Jorge Newbery con una sola aeronave . Actualmente, la firma cuenta con apenas tres aviones activos de una flota teórica de trece .

El objetivo inmediato de la empresa es estabilizar la situación y lograr elevar el número de aviones operativos a ocho en los próximos meses, aunque el panorama actual es de extrema incertidumbre para los pasajeros con vuelos programados en Argentina.

Además de la falta de aviones, la empresa enfrenta un achicamiento severo de su estructura: ya cuenta con cerca de 1.200 empleados tras la salida de unos 300 trabajadores que se adhirieron a planes de retiro voluntario.

Éxodo de directivos y cambios en la cúpula

El impacto de las turbulencias financieras y operativas también descabezó la conducción de la aerolínea. En las últimas semanas se produjo una ola de renuncias en la alta gerencia.

Entre las bajas más sensibles se destaca la de Paz Lovisolo, quien había asumido como CEO en febrero pasado en reemplazo de Mauricio Sana. Ante este vacío de poder, la gestión operativa quedó transitoriamente bajo la órbita de Leonel Dopazo, actual gerente de Operaciones.

Cronología de la low cost en Argentina

Para entender el peso de este escenario, es necesario repasar el recorrido de la empresa en el país: Flybondi inició sus operaciones en Argentina en 2018, convirtiéndose en la compañía pionera del modelo low cost en el país, impulsada por la política de apertura del mercado aerocomercial durante la presidencia de Mauricio Macri. Con los años, la empresa logró una fuerte expansión que la consolidó como la segunda aerolínea con mayor cuota en el mercado de cabotaje, conectando los principales destinos turísticos del territorio nacional.

Sin embargo, la realidad actual es radicalmente distinta. La falta de divisas, las crecientes dificultades para afrontar el pago de los leasings —el alquiler de sus aeronaves— y la pérdida de posiciones operativas en Aeroparque la colocan hoy en la encrucijada más difícil y compleja desde su fundación.