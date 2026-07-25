Empleo en EE.UU., bonos y oportunidades: las claves que siguen los inversores esta semana

El invierno llegó con fuerza, pero también con un mercado que empieza a mostrar algunos cambios importantes: Estados Unidos volvió a ser protagonista, Argentina continúa consolidando algunas variables macro y aparecen nuevas oportunidades para quienes miran más allá del corto plazo.

La principal noticia de la semana llegó desde Estados Unidos . El mercado laboral mostró una desaceleración mucho mayor a la esperada: se crearon apenas 57.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de las proyecciones. Aunque a primera vista puede parecer una mala noticia, el mercado la interpretó de otra manera.

Un menor dinamismo económico reduce la presión sobre la inflación y aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal adopte una postura menos restrictiva con las tasas de interés durante los próximos meses. Al mismo tiempo, la baja reciente del precio del petróleo también ayuda a moderar las expectativas inflacionarias.

Un escenario de tasas más estables suele beneficiar especialmente a los mercados emergentes y a los activos de riesgo. Sin embargo, el contexto sigue siendo cambiante y continúa siendo clave mantener carteras diversificadas. Argentina continúa mostrando mejoras… pero el mercado ya mira el siguiente paso.

La baja del riesgo país y la estabilidad macro continúan siendo señales positivas para Argentina. Sin embargo, después de la fuerte recuperación de los bonos soberanos, el mercado empieza a exigir nuevos avances para sostener esa tendencia. La discusión ya no pasa solo por estabilizar la economía, sino por consolidar el crecimiento y generar mayor confianza de largo plazo.

Un escenario de tasas más estables suele beneficiar especialmente a los mercados emergentes y a los activos de riesgo. Archivo.

¿Qué significa para las pymes?

Un contexto de mayor estabilidad financiera mejora gradualmente las condiciones para acceder al financiamiento y planificar inversiones de mediano plazo. A medida que baja la incertidumbre, aparecen nuevas oportunidades para financiar proyectos con mejores condiciones que las disponibles hace apenas un año.

IA con menos euforia y más oportunidades

Después de varios meses de fuertes subas, el sector tecnológico atravesó semanas de mucha volatilidad. Las empresas vinculadas a semiconductores continúan siendo protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial, pero el mercado comenzó a ajustar expectativas después del enorme crecimiento registrado durante el último año.

La demanda estructural sigue siendo sólida, aunque los movimientos diarios muestran que las valuaciones ya no permiten errores.

Oportunidad que gana protagonismo

Uno de los focos del Break estuvo puesto en los bonos duales y los instrumentos ajustados por inflación (CER/Tamar). Luego de las últimas licitaciones y del reacomodamiento de la curva, estos instrumentos comenzaron a ofrecer rendimientos reales que vuelven a resultar atractivos para quienes invierten pensando en horizontes de mediano plazo.

La posibilidad de combinar cobertura frente a inflación con tasas reales positivas convierte a estos bonos en una alternativa interesante para perfiles conservadores que buscan preservar poder adquisitivo sin asumir la volatilidad de otros activos.

Más que buscar movimientos de corto plazo, este tipo de instrumentos empieza a destacarse para quienes construyen patrimonio con una visión de largo plazo.

Para tener en cuenta

Destacamos cuatro ideas principales para el escenario actual:

Incorporar gradualmente bonos duales (Tamar/CER) para aprovechar los rendimientos reales que hoy ofrece el mercado.

Mantener una postura más selectiva en bonos soberanos en dólares, luego del importante recorrido que tuvieron durante los últimos meses.

Continuar diversificando entre activos locales e internacionales, evitando concentrar las inversiones en un solo sector.

en un solo sector. Mantener una porción estratégica de activos de cobertura, como el oro, dentro de una cartera equilibrada.

* Carina Egea, CEO de Portfolio Finanzas