Crisis en la industria electrónica: continúa la caída de la producción y el empleo

La crisis en la industria electrónica se agudiza: el 44% de las empresas reportó caídas en su producción en el segundo trimestre de 2026.

La actividad en la industria electrónica, electromecánica y luminotécnica continuó con números negativos en el segundo trimestre de 2026. Aunque una parte de las empresas logró sostener o incrementar su producción, casi la mitad registró caídas en sus niveles de actividad y cuatro de cada diez redujeron su plantilla de personal, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).

El informe, que releva la situación de empresas de los sectores de electrónica, baja tensión, energía e iluminación, señala que el 44% de las firmas sufrió una disminución de la producción entre abril y junio. En ese grupo, la baja promedio alcanzó el 31%. En tanto, el 30% mantuvo sus niveles de actividad y el 26% registró mejoras.

Los resultados también reflejan que la capacidad instalada continúa lejos de su nivel potencial. Cerca del 60% de las compañías operó con hasta el 60% de utilización de sus instalaciones, mientras que los niveles de mayor ocupación fueron minoritarios. El relevamiento indica que la capacidad ociosa continúa siendo uno de los principales rasgos del sector.

Pobres expectativas de inversiones, producción y empleo El empleo en el sector tampoco muestra señales de recuperación. Aunque el 52% de las empresas informó que mantuvo sin cambios su dotación de personal, el 41% redujo su plantilla y apenas el 7% incorporó nuevos trabajadores. Según CADIEEL, la tendencia se mantiene respecto del trimestre anterior y refleja las dificultades que enfrenta el sector para sostener el empleo en un contexto de actividad limitada.

En el frente externo, el informe muestra que el nivel de exportaciones sigue en niveles bajos. El 41% de las empresas realizó ventas al exterior durante el trimestre, mientras que el 59% no exportó. Entre estas últimas, tres de cada cuatro identificaron a los costos como el principal obstáculo para acceder a mercados internacionales. Además, el 73% indicó que destina hasta el 10% de su producción a mercados internacionales, lo que evidencia que la mayor parte de la actividad continúa concentrada en el mercado interno.