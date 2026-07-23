El precio del petróleo Brent sigue al alza y roza los US$100 en plena escalada en Medio Oriente
El recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente volvió a tensionar el precio del petróleo.
El recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente volvió a tensionar el precio del petróleo Brent que vuelve a subir y ya roza los US$100 el barril nuevamente.
Los ataque entre Estados Unidos e Irán no cesan. El ejército estadounidense concretó anoche su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de bombardeos concluidos cinco horas después y ordenados por Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.
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