El precio del petróleo Brent sigue al alza y roza los US$100 en plena escalada en Medio Oriente

El recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente volvió a tensionar el precio del petróleo Brent que vuelve a subir y ya roza los US$100 el barril nuevamente.

Los ataque entre Estados Unidos e Irán no cesan. El ejército estadounidense concretó anoche su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de bombardeos concluidos cinco horas después y ordenados por Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.