Aerolíneas Argentinas renovará una cuarta parte de su flota con la incorporación de 20 nuevos aviones

Aerolíneas Argentinas puso en marcha un proceso de renovación de su flota con un plan de incorporación de 20 aeronaves entre 2027 y 2031. La inversión contempla la modernización de los servicios de cabotaje, regionales e internacionales y, según informó la empresa, se financiará íntegramente con recursos propios, sin asistencia del Estado nacional.

Los acuerdos fueron cerrados durante la Feria Internacional de Farnborough con distintas compañías de leasing y representan el inicio del plan de flota previsto para los próximos años. La iniciativa permitirá renovar el 25% del parque aeronáutico de la empresa y reemplazar el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance.

En esta primera etapa quedaron formalizados los contratos para la incorporación de 14 aeronaves: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronogramas de entrega definidos. El programa también incluye seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos ya fueron contratados y los cuatro restantes continúan en proceso de incorporación.

La llegada de los nuevos equipos comenzará en el primer trimestre de 2027 con el ingreso del primer Boeing 737 MAX 8, mientras que los Airbus A330neo se sumarán a la flota a partir del primer semestre de 2028.

Los nuevos A330neo estarán configurados con 291 asientos distribuidos en tres clases: 30 plazas en Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. La compañía busca con este esquema ampliar las opciones comerciales para los pasajeros de rutas internacionales y adecuar su oferta a los estándares vigentes en el mercado de largo alcance.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, sostuvo que la incorporación de los A330neo representa "un hito" para la empresa y afirmó que responde a una planificación de largo plazo centrada en la eficiencia, la rentabilidad y la mejora del producto ofrecido a los pasajeros.

Balance positivo

La compañía vinculó este programa de inversión con la evolución de sus resultados económicos. Según sus estados contables auditados, Aerolíneas Argentinas obtuvo un resultado operativo positivo de US$ 56,6 millones en 2024 y elevó esa cifra a US$ 120,7 millones en 2025. Además, destacó que durante ese último ejercicio no recibió transferencias del Estado nacional.

De acuerdo con la empresa, esos resultados permitieron avanzar con un esquema de reinversión de utilidades destinado a financiar la renovación de la flota sin recurrir a aportes fiscales.

Desde el punto de vista operativo, la incorporación de los Airbus A330neo permitirá sustituir progresivamente aeronaves de generaciones anteriores, incrementar la capacidad en determinadas rutas internacionales y reducir el consumo de combustible. En tanto, los Boeing 737 MAX 8 y MAX 10 fortalecerán la operación de cabotaje y regional mediante aviones de mayor eficiencia y capacidad, con el objetivo de optimizar la oferta de vuelos.

El plan también contempla la actualización de las cabinas de los Airbus A330 que actualmente integran la flota, con la incorporación de nuevos servicios y mejoras en la experiencia de viaje para los pasajeros de larga distancia.

Con esta inversión, Aerolíneas Argentinas inicia un proceso de modernización que abarcará tanto la renovación de aeronaves como la actualización de sus servicios, en el marco de una estrategia orientada a incrementar la eficiencia operativa y fortalecer su capacidad de inversión para los próximos años.