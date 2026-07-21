Aerolíneas Argentinas le costó otro revés millonario al país: EE.UU. confirmó una durísima condena

El tribunal de apelaciones ratificó la sentencia por la expropiación de la empresa de bandera y rechazó los argumentos presentados por el Estado argentino.

Argentina sufrió un nuevo revés judicial en los Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra del Estado argentino en el litigio que mantiene con Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, realizada en 2008 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Con esta decisión, el tribunal confirmó la sentencia que obliga al país a pagar más de 390 millones de dólares al fondo de inversión. La información fue dada a conocer por el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca los principales procesos judiciales que enfrenta la Argentina en el exterior.

El conflicto tiene su origen en la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Tras la expropiación de ambas compañías, los antiguos accionistas iniciaron un reclamo internacional que terminó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.

En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los exaccionistas y determinó que la Argentina debía indemnizarlos. Sin embargo, el proceso no terminó allí. Con el paso de los años, los derechos de cobro de esa sentencia fueron adquiridos por distintos fondos de inversión especializados en litigios internacionales.

Uno de esos fondos fue Burford Capital, conocido por impulsar la millonaria demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF. Posteriormente, los derechos pasaron a manos de Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante las acciones judiciales en los Estados Unidos para lograr el cobro efectivo de la indemnización.